طرح آسیکودا در آذربایجان غربی تا سال 91 عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شیری ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه ناظر گمرکات آذربایجان غربی با اشاره به تکمیل 90 درصد زیرساختهای طرح آسیکودا در آذربایجان غربی، افزود: با همکاری اداره کل حمل و نقل و پایانه ها این طرح تا سال 91 عملیاتی می شود.

وی با اشاره به اینکه سیستم آسیکودا علاوه بر تقلیل تشریفات و افزایش سرعت عملیات ترخیص کالا، بستری مطلوب برای دسترسی به جدیدترین داده های آماری مربوط به تجارت خارجی کشور است، ادامه داد: اعمال این سیستم امکان تهیه گزارشات مقایسه ای و تحلیلی در عرصه رویه های گوناگون گمرکی را فراهم می کند.

معاون طرح و برنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران امکان بهره گیری از فنون و مهارتهای مدیریت ریسک در بازرسی فیزیکی کالاهای صادراتی و وارداتی با هدف تامین حداقل دقت لازم جهت ترخیص کالاها را از دیگر مزایای اعمال و بهره گیری گسترده از این سیستم مذکور در گمرکات دانست.

شیری با بیان اینکه گمرک ارتباط بین کشورها را تسهیل کرده و در این راستا نباید نگاه به گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی باشد، عنوان کرد: گمرک دیده بان اقتصادی کشور بوده و در جهت دهی، تسهیل تجارت و سیاست گذاری های تجاری و اقتصادی نقش بسزایی دارد.

وی با اشاره به تصویب قانون جدید امور گمرکی در کشور و ایجاد ظرفیتهای بالایی برای ارتقا جایگاه گمرک و بسترهای توسعه تجاری، اظهار داشت: با تمام توان در جهت تسهیل تجارت و تحقق گمرک نوین برنامه ریزی و تلاش می کنیم.

ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرکات آذربایجان غربی

معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به اهمیت ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرکات، افزود: در این راستا پنجره واحد تجاری در ارومیه آماده افتتاح بوده و در سه گمرک دیگر استان نیز در حال عملیاتی شدن است.

غلامرضا دیزج نژاد با بیان اینکه زیرساختهای تجاری باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و برنامه ریزی اساسی برای توسعه آن انجام شود، گفت: آذربایجان غربی دارای پتانسیلهای زیادی در حوزه گمرکات و ترانزیت کالا بوده که متاسفانه زیرساختهای تجاری مورد توجه قرار نگرفته است.

در این آیین میرهاشم سیداحمدی به عنوان ناظر جدید گمرکات آذربایجان غربی معرفی و از زحمات پرویز تقوی ناظر پیشین گمرکات استان تقدیر شد.