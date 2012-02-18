نامزدهای نمایندگی مجلس از بداخلاقیهای انتخاباتی دوری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی صبح شنبه در جمع خبرنگاران خطاب به نامزدهای نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی، افزود: در این فرصت باقی مانده به کاندیداها و طرفداران آنان توصیه می کنیم به دور از بد اخلاقیهای انتخاباتی در قالب قانون اقدام کنند.

وی اظهار داشت: مردم نیز باید با شناخت کافی از مطالبات و نیازهای منطقه، از نامزدهای انتخاباتی بخواهند برنامه های خود را برای توسعه استان و حل مسائل و مشکلات استان ارائه دهند .

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه نحوه ارتباط با هیئتهای بازرسی انتخابات از طریق رسانه های اطلاع رسانی شده، از مردم خواست تا هرگونه تخلفات انتخاباتی را به این هیئت گزارش دهند .

طالبی با اشاره به تهدید ها و توطئه های دشمنان علیه مردم ایران اسلامی، عنوان کرد: این تهدیدات ناشی از توفیقات نظام اسلامی در عرصه های مختلف جهانی بوده و دشمنان این توفیقات را تحمل نمی کنند.

وی ادامه داد: مردم ایران اسلامی ثابت کرده اند هرچقدر فشار و تحریمها علیه مردم ایران اسلامی بیشتر شود، اراده مردم ایران اسلامی برای توسعه و ابادانی و خودکفایی کشور نیز بیشتر می شود .

طالبی انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، بصیرت و ولایتمداری را موهب و نعمتهای الهی برای مردم ایران اسلامی دانست و گفت: مردم ایرن اسلامی با حضور پرشور خود در عرصه دفاع از آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی شکر گذار این نعمتهای الهی هستند .

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات آذربایجان غربی با تشریح برنامه ها و عملکرد هیئتهای بازرسی انتخابات، افزود: اعضای هیئتهای بازرسی انتخابات برای صیانت از آرای مردم در کنار هیئتهای اجرای و نظارت حضوری فعال دارند .

طالبی اظهار داشت: در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای صیانت از آرا مردم، یک هزار و 866 بازرس، 187 سربازرس، 125 نفر اعضای هیئت بازرسی حضور دارند.

وی عنوان کرد: فعالیت هیئتهای بازرسی انتخابات از بدو شروع مراحل آغازین انتخابات آغاز شده و تا مراحل پایانی انتخابات ادامه و اعضای هیئتهای بازرسی انتخابات سلامت انتخابات را رصد می کنند.