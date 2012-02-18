سید مرتضی علم الهدی نابغه جهان اسلام است

آیت الله سید جواد علم الهدی رئیس حوزه علمیه علم الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شأن و مقام علمی سید مرتضی علم الهدی(355 تا 436 قمری) گفت: اغلب تعاریفی که من از ایشان شنیدم مربوط است به کلاسهای درس آیت الله بروجردی که وقتی صحبت از سید مرتضی در کلاس می‎شد در ابعاد مختلف این سید بزرگوار سخنها می‌گفتند. اینکه در تمام جهات سیاسی، اخلاقی، مدیریتی و فقهی عالمی جامع الشرایط بودند.

وی افزود: پدر ایشان ریاست تمام سادات عراق را عهده دار بوده و سید مرتضی با تمام سادات عراق رفت و آمد داشته است.

علم الهدی ادامه داد: البته ایشان در مبارزه با خلفای وقت هم کوشیدند. ولی باید گفت خلیفه المطیع لِله عباسی تابع این بزگوار بوده و ایشان در بلاد خراسان، عراق، حجاز و بلاد عجم از نظر قدرت شناسایی بی نظیر بوده است.

وی تصریح کرد: مراجع بزرگ شیعه از جمله شیخ طوسی از شاگردان ایشان بوده‏ و ایشان از محضر دو عالم شیعه یعنی شیخ صدوق و شیخ مفید تلمذ کرده است. در هر علمی که وارد می‎شویم قول ایشان در آن علم نقل شده است. در ادبیات، فقه، فلسفه، اصول، تفسیر، کفایه، علم تنزیل الآیات و متشابهات قرآن، وقتی وارد می‎شویم قول سید مرتضی را در آنها می‎یابیم.

رئیس حوزه علمیه علم الهدی در پایان یادآور شد: تمام مراجع در تدریس خود از کتب سید مرتضی استفاده می‎کنند و تألیفات ایشان از منابع و مآخذ مهم مراجع است، هیچ عالمی در زمان عباسی به مقام ایشان نمی‏رسد.