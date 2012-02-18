سید مرتضی علم الهدی نابغه جهان اسلام است

آیت الله سید جواد علم الهدی رئیس حوزه علمیه علم الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شأن و مقام علمی سید مرتضی علم الهدی(355 تا 436 قمری) گفت: اغلب تعاریفی که من از ایشان شنیدم مربوط است به کلاسهای درس آیت الله بروجردی که وقتی صحبت از سید مرتضی در کلاس میشد در ابعاد مختلف این سید بزرگوار سخنها میگفتند. اینکه در تمام جهات سیاسی، اخلاقی، مدیریتی و فقهی عالمی جامع الشرایط بودند.
وی افزود: پدر ایشان ریاست تمام سادات عراق را عهده دار بوده و سید مرتضی با تمام سادات عراق رفت و آمد داشته است.
علم الهدی ادامه داد: البته ایشان در مبارزه با خلفای وقت هم کوشیدند. ولی باید گفت خلیفه المطیع لِله عباسی تابع این بزگوار بوده و ایشان در بلاد خراسان، عراق، حجاز و بلاد عجم از نظر قدرت شناسایی بی نظیر بوده است.
وی تصریح کرد: مراجع بزرگ شیعه از جمله شیخ طوسی از شاگردان ایشان بوده و ایشان از محضر دو عالم شیعه یعنی شیخ صدوق و شیخ مفید تلمذ کرده است. در هر علمی که وارد میشویم قول ایشان در آن علم نقل شده است. در ادبیات، فقه، فلسفه، اصول، تفسیر، کفایه، علم تنزیل الآیات و متشابهات قرآن، وقتی وارد میشویم قول سید مرتضی را در آنها مییابیم.
رئیس حوزه علمیه علم الهدی در پایان یادآور شد: تمام مراجع در تدریس خود از کتب سید مرتضی استفاده میکنند و تألیفات ایشان از منابع و مآخذ مهم مراجع است، هیچ عالمی در زمان عباسی به مقام ایشان نمیرسد.
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