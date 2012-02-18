حجت الاسلام محمد حسن اختری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک سال است که مردم بی‌دفاع بحرین با حرکت مسالمت آمیز، مبارزه خود را بر علیه آل خلیفه شروع کردند و بدنبال حقوق حقه خود که‌‌ همان هر فرد یک رأی است هستند که در این مدت حکومت آل خلیفه جز با گلوله، شکنجه و زندانی کردن افرد جوابی به آن‌ها نداده است.



وی ادامه داد: آل خلیفه به همراه آل سعود با زور سرنیزه با مردم مظلوم و بی‌دفاع بحرین برخورد کرده است و می‌خواهند مردم این کشور را از پای در آوردند.



اعتراض مسمانان در جهان به مردم بحرین دلگرمی می‌دهد



دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) اظهار داشت: احساساتی که مسلمانان در نقاط مختلف جهان از خود نشان می‌دهند و در اجتماعات خود مطالبه حقوق مردم بحرین را پیگیری می‌کنند به مردم این کشور دلگرمی می‌دهد.



حجت الاسلام اختری تأکید کرد: سکوت مجامع بین المللی به خوبی به همه دنیا ثابت می‌کند که این مجامع حقوقی و سیاسی در جهان جز برای تأمین منافع کشورهایی همچون آمریکا و هم پیمانانش هدف دیگری ندارند.



وی با بیان اینکه سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری دست آویزی برای منافع آمریکا و غربی‌ها است افزود: مردم دنیا و بخصوص نخبگان باید بدانند که این مجامع کشتار مردم بحرین و هتک حرمت زنان را می‌بینند اما در عین حال همه آنها سکوت کردند و حاضر نیستند رسانه‌هایشان این خبر‌ها را منعکس کند.



دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) تصریح کرد: مردم بحرین باید بدانند که تنها با مقاومت و مطالبه مدام خود می‌توانند حقوق خود را بدست آوردند و راهی غیر از این وجود ندارد.