بیش از 10 هزار نفر از نمایشگاه صنایع دستی مراغه بازدید کردند

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: غرفه های استانهای مختلف حاضر در این نمایشگاه طی سه روز نخست، مجموعا بیش از 80 میلیون و 670 هزار ریال فروش داشتند.

وی گفت: غرفه های استان زنجان با فروش بیش از 7 میلیون و 500 هزار ریال در مجموع سه روز بیشترین میزان فروش صنایع دستی خود را در طی مدت سپری شده نمایشگاه به خود اختصاص داد.

محمدی تصریح کرد: پس از آن به ترتیب استان کردستان، صنایع دستی شهرستان اهر و صنایع شیشه کمالی با مبالغ فروش 6 میلیون ریال، پنج میلیون و 750 هزار ریال و چهار میلیون و 500 هزار ریال در رتبه های بالای فروش قرار گرفتند.

وی یادآور شد: رشته های هنری سراجی سنتی، نازک کاری چوب، زیورآلات سنتی و سوزن دوزی نیز در طی سه روز مجموعا فروشی بالغ بر 10 میلیون ریال داشته اند.

محمدی همچنین گفت: مجموعا در 32 غرفه آثار این نمایشگاه صنایع دستی ارائه می شود که 10 غرفه آن به صنایع دستی شهرستان مراغه اختصاص داشته و آثاری از سایر شهرستان های آذربایجان شرقی نیز در کنار محصولات استان های غرب کشور نمایش داده می شوند.

نمایشگاه صنایع دستی شهرستان مراغه با حضور استانهای آذربایجان غربی، کردستان، همدان، اردبیل، زنجان و کرمانشاه تا اول اسفند ماه آماده بازدید علاقه مندان به صنایع دستی و هنرهای بومی استانهای غرب کشور خواهد بود.