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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

یک مقام عراقی:

کشورهای عربی حامی مالی تروریست ها در عراق هستند

کشورهای عربی حامی مالی تروریست ها در عراق هستند

یک مقام بلندپایه وزارت کشور عراق کشورهای عربی منطقه را به حمایت مالی از گروه های تروریستی در عراق متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عدنان الاسدی" شب گذشته در گفتگو با شبکه العراقیه اظهار داشت: کشورهای عربی منطقه به عراق تروریست اعزام می کنند و به اشکال مختلف از گروه های تروریستی در این کشور حمایت می کنند.

وی افزود: کشورهای عربی منطقه از طریق برخی تجار از گروه های تروریستی در عراق حمایت می کنند و این در حالی است که سرویس های امنیتی این کشورها علیرغم آگاهی از این تحرکات ضد عراقی هیچ اقدامی برای جلوگیری از آنها انجام نمی دهند.

اسدی تصریح کرد: مقامات کشورهای عربی اذعان می کنند اطلاعی از این تحرکات ندارند و این در حالی است که واقعیت ها خلاف آن را نشان می دهند.

کد مطلب 1536969

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