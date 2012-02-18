کشورهای عربی حامی مالی تروریست ها در عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عدنان الاسدی" شب گذشته در گفتگو با شبکه العراقیه اظهار داشت: کشورهای عربی منطقه به عراق تروریست اعزام می کنند و به اشکال مختلف از گروه های تروریستی در این کشور حمایت می کنند.

وی افزود: کشورهای عربی منطقه از طریق برخی تجار از گروه های تروریستی در عراق حمایت می کنند و این در حالی است که سرویس های امنیتی این کشورها علیرغم آگاهی از این تحرکات ضد عراقی هیچ اقدامی برای جلوگیری از آنها انجام نمی دهند.

اسدی تصریح کرد: مقامات کشورهای عربی اذعان می کنند اطلاعی از این تحرکات ندارند و این در حالی است که واقعیت ها خلاف آن را نشان می دهند.