نشست سه جانبه اسلام آباد هشداری صریح به آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی به نشست روسای جمهوری ایران، افغانستان و پاکستان در اسلام آباد اشاره کرده و نوشت: تهران، کابل و اسلام آباد درباره آینده افغانستان مشورت کردند که خشم روزافزون از سیاست های ایالات متحده بین هر سه شرکت کننده وجود داشت.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که در این نشست درباره آینده افغانستان و تمام منطقه و موضوع مذاکره با طالبان بحث شد که البته آمریکاییها به این نشست دعوت نشده بودند. در نشست اسلام آباد روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ایران روز گذشته تلاش کردند تا شانس خود را برای ایجاد یک راه حل منطقه ای به منظور پایان خونریزیها امتحان کنند. این نشست تنها اوقات تلخی و نگرانیهایی را از طرف واشنگتن به همراه داشت.

برخلاف آمریکا حکومت آلمان در برابر این نشست خود را کاملا خونسرد نشان داده و سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که ما از صلح و آشتی در افغانستان و مصالحه و سازشهای منطقه ای حمایت می کنیم.

وی همچنین اظهار داشت که با نگاهی به کشورهای همسایه افغانستان می توان درک کرد که روند سیاسی در افغانستان تنها زمانی پایان موفقیت آمیزی دارد که کشورهای منطقه هم در آن سهم داشته باشند.

تاگس اشپیگل در ادامه این مطلب تصریح کرد : در هر صورت نشست سه جانبه در اسلام آباد یک هشدار صریح به واشنگتن بود. کابل، اسلام آباد و تهران خواستند آشکارا به آمریکا نشان دهند که می توانند بدون در نظر گرفتن ایالات متحده راه حلی برای مسائل منطقه ای بیابند. هر سه کشور خشم روزافزونی نسبت به سیاست های آمریکا دارند.

در ادامه آمده است: افغانها می ترسند که توسط غرب کنار گذاشته شوند. اسلام آباد نیز احساس می کند که توسط متحد آمریکایی خود دور خورده است. روابط بین آمریکا و ایران نیز متشنج است. در هر صورت در وهله نخست هر گونه راه حلی برای منطقه به این سه قدرت منطقه ای مربوط می شود و نه به شهروندان آمریکایی.

نویسنده در ادامه به خشم حامد کرزای از شروع مذاکرات آمریکا با طالبان بدون در نظر گرفتن افغانها اشاره کرده و نوشت: کرزای اظهار داشته که آمریکایی ها این حق را نداشتند که به نام افغانها با طالبان وارد مذاکره شوند. پاکستان و ایران نیز خود را حامی روند صلح رهبری شده توسط افغانستان قرار داده اند و به این ترتیب به صورت غیر مستقیم در مقابل نقش رهبری آمریکا قد علم کرده اند. در این راستا رئیس جمهوری ایران اظهار داشته که مسائل منطقه ای باید به صورت منطقه ای حل شود.



نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: اگر ما می خواهیم از وقوع جنگهای شهروندی در افغانستان بعد از عقب نشینی غرب از این منطقه جلوگیری کمک کنیم تنها به پاکستان نیاز نداریم بلکه به کمک ایران نیز نیازمندیم که البته ممکن است این حقیقت به مذاق آمریکاییها خوش نیاید.

آمریکاییها اگر خوب به مسئله نگاه کنند نباید این نشست سه جانبه را به عنوان اهانت قلمداد کنند بلکه باید به عنوان یک شانس به آن بنگرند که مهمترین احزاب در منطقه را به پای میز صلح آورده است.