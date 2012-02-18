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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

برای نخستین‌بار در ایران/

انتشارات الهدی «ایزو» 9001 گرفت

انتشارات الهدی «ایزو» 9001 گرفت

انتشارات الهدی به عنوان نخستین ناشر ایرانی موفق به کسب گواهینامه استاندارد ایزو 9001 شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات بین‌المللی الهدی به عنوان نخستین ناشر ایرانی پس از استقرار تمامی الزامات استاندارد بین‌المللیISO 9001:2008  موفق به دریافت گواهینامه بین‌المللی این استاندارد از شرکت بین‌المللیURS  انگلستان با مرجع اعتبار بخشی UKAS شد. 

این ناشربا تمرکز به اصل مشتری مداری و بهبود مستمر، حضور هدفمند در بازارهای جهانی برای عرضه محصولات فرهنگی و نیز تلاش مستمر در جهت حمایت از انتشار آثار ناشران داخلی به زبان‌های خارجی و ارتقا کیفی و کمی خدمات فرهنگی خود موفق به کسب این گواهینامه شده است.

استانداردهای ISO 9001:200 مدیریت کیفیت با تکیه بر اصول هشتگانه؛ مشتری محوری، رهبری، مشارکت کارکنان، فرآیندگرایی، سیستم گرایی، بهبود مستمر، تصمیم‌گیری بر پایه واقعیات و ارتباط متقابل سودمند با تامین‌کنندگان، شکل گرفته است و از سوی مراجع بین‌المللی استاندارد به سازمان‌های مختلف در جهان ارائه می‌شود.

استاندارد ایزو ۹۰۰۰ یکی از اعضای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است که به واسطه رعایت موضوعاتی نظیر بهبود مداوم و مستمر به روندها و محصولات، کنترل و اصلاح روندها برای کارا بودن آنها و ثبت مناسب اطلاعات به یک موسسه داده می‌شود. اعطای این گواهی به معنی رعایت سیستم موجود در آن در تمامی مراحل تولید کالا نبوده بلکه نشان‌دهنده نصب و کاربرد این سیستم در آن موسسه است.

کد مطلب 1536974

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