انتشارات الهدی «ایزو» 9001 گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات بینالمللی الهدی به عنوان نخستین ناشر ایرانی پس از استقرار تمامی الزامات استاندارد بینالمللیISO 9001:2008 موفق به دریافت گواهینامه بینالمللی این استاندارد از شرکت بینالمللیURS انگلستان با مرجع اعتبار بخشی UKAS شد.
این ناشربا تمرکز به اصل مشتری مداری و بهبود مستمر، حضور هدفمند در بازارهای جهانی برای عرضه محصولات فرهنگی و نیز تلاش مستمر در جهت حمایت از انتشار آثار ناشران داخلی به زبانهای خارجی و ارتقا کیفی و کمی خدمات فرهنگی خود موفق به کسب این گواهینامه شده است.
استانداردهای ISO 9001:200 مدیریت کیفیت با تکیه بر اصول هشتگانه؛ مشتری محوری، رهبری، مشارکت کارکنان، فرآیندگرایی، سیستم گرایی، بهبود مستمر، تصمیمگیری بر پایه واقعیات و ارتباط متقابل سودمند با تامینکنندگان، شکل گرفته است و از سوی مراجع بینالمللی استاندارد به سازمانهای مختلف در جهان ارائه میشود.
استاندارد ایزو ۹۰۰۰ یکی از اعضای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است که به واسطه رعایت موضوعاتی نظیر بهبود مداوم و مستمر به روندها و محصولات، کنترل و اصلاح روندها برای کارا بودن آنها و ثبت مناسب اطلاعات به یک موسسه داده میشود. اعطای این گواهی به معنی رعایت سیستم موجود در آن در تمامی مراحل تولید کالا نبوده بلکه نشاندهنده نصب و کاربرد این سیستم در آن موسسه است.
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