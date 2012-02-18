کمبود سرانه های تفریحی با تبدیل اراضی حریم تهران حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصباح الدین متقی ظهر شنبه در جمع نخبگان محلی منطقه 20 تهران که با حضور شهردار و معاونان منطقه، شورایاری های محلات، ائمه جماعات، سازمانهای مردم نهاد، فدراسیونهای ورزشی، دوستداران طبیعت و محیط زیست منطقه 20 در ساختمان مرکزی شهرداری برگزار شد، افزود: محدوده حریم شهر تهران در صورت ساخت و سازهای غیرمجاز یک تهدید است.

وی گفت: در صورتی که این محدوده تبدیل به مراکز گردشگری، علمی، تفریحی و ورزشی شود یک فرصت است که کمبود سرانه های رفاهی شهر تهران را مرتفع می کند.

آغاز تورهای حریم گردی شهر تهران از ری

این مسئول ادامه داد: با توجه به موقعیت منحصر به فرد شهرری از نظر زیارتی و تاریخی، تورهای حریم گردی شهر تهران از ری آغاز خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه منطقه 20 موقعیت منحصر به فرد زیارتی و سیاحتی دارد از ابتدای سال آینده تورهای حریم ‌گردی شهر تهران از این منطقه شروع می شود.

مدیرکل حریم شهرداری تهران با اشاره به اینکه منطقه 20 بیشترین مساحت حریم شهر تهران را به خود اختصاص داده است، افزود: وجود 30 روستا در محدوده حریم منطقه 20 پتانسیل خوبی برای حریم گردی است که با بهره گیری از حیوانات، طبیعت و صنایع دستی جذابیت لازم در این ارتباط ایجاد می شود.

متقی یادآور شد: حضور شهروندان در عرصه صیانت و پاسداشت از حریم منطقه موجب ماندگاری آن می شود که در نهایت با جلوگیری از مهاجرت روستاییان تثبیت روستاها را به همراه دارد.

گفتنی است دراین نشست تفاهم نامه‌ای بین اداره کل حریم شهرداری تهران، شهرداری منطقه 20 و شورایاران منطقه برای حفظ و صیانت از محدوده حریم منطقه 20 به امضا رسید.