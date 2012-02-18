مجتبی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم سایپا و همچنین دلایل پذیرش هدایت تیم سایپا در ادامه رقابتهای لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق، گفت: من اگر پیشنهادی برای سرمربیگری یک تیم داشته باشم، دو دو تا چهارتا می کنم و همه جوانب را می سنجم اما سایپا خانه من است و مسئولان این باشگاه گفتند که به حضور من به عنوان سرمربی تیم نیاز دارند و من هم چون از قدیمی های سایپا بودم این پیشنهاد را پذیرفتم.

وی افزود: در حال حاضر مسئولان باشگاه دو اولویت اصلی را برای من تعیین کرده اند که این موارد جزو استراتژی های اصلی باشگاه است، اولین اولویت به مدیریت تیم بزرگسالان سایپا و تیمهای سایه و همچنین تیمهای پایه باشگاه برمی گردد. در واقع از سال گذشته پایه های چرخه تولید بازیکن، طراحی شد که دراین خصوص سرمربی تیم بزرگسالان باید نقش پررنگی را در برقراری ارتباط بین این تیمها ایفا کند.

تقوی خاطرنشان کرد: می خواهیم باشگاه سایپا از پتانسیلی که تیمهای پایه و همچنین سایه این باشگاه دارند استفاده کند. این موضوع مهمترین استراتژی باشگاه سایپا بوده و در واقع برنامه ریزی ما ایجاد پایگاههای بازیکن سازی است.

وی تصریح کرد: مورد بعدی که برای من اهمیت زیادی دارد و در دستور کارم قرار گرفته به نوع ارتباطم با مدیرت باشگاه و همچنین بازیکنان باز می گردد. من نمی دانم که در زمان سرمربی قبلی تیم چه اتفاقی افتاده که مسئولان باشگاه سایپا از من چنین انتظاری دارند.

سرمربی تیم سایپا در خصوص نتایج این فصل تیمش اظهار داشت: بازیکنان سایپا جزو بهترینهای فوتبال ایران هستند، درست است که این تیم درحال حاضر درجایگاه دهم جدول رده بندی قرار دارد اما فاصله آن با تیمهای سیزدهم و چهاردهم بسیار کم است و این موضوع به هیچ وجه رضایت بخش نیست چون هیچگونه فضای امنی وجود ندارد و تنها تیمی که فاصله امتیازیش در انتهای جدول ازسایر تیمها زیاد است مس سرچشمه می باشد .

وی درهمین خصوص افزود: درحال حاضر تیم ما یکسری نقاط ضعف فنی دارد که در تعطیلات پیش روی لیگ تا حدود زیادی آن را برطرف خواهیم کرد، البته این موضوع بستگی به پذیرش بازیکنان دارد و اگر رابطه خوبی بین کادر فنی و بازیکنان برقرارشود، قطعا جایگاه خوبی را که شایسته تیم سایپا است، درانتهای فصل شاهد خواهیم بود.

وی با تاکید براینکه نمی دانم چه اتفاقی افتاده که شرایط در خصوص مواردی که آن را مطرح کردم رضایت بخش نبوده، گفت: باید به صورت ویژه بروی مسائل روحی و روانی بازیکنان تیم کار شود، درواقع مسئولان باشگاه ازمن خواسته اند، مسائلی را که مطرح کردم به نوعی مدیریت کنم واین موضوع اهمیت بیشتری نسبت به نتیجه گیری تیم دارد.

تقوی با بیان اینکه در فصل آینده از چند بازیکن مستعد خود در تیمهای سایه باشگاه یعنی سایپای شمال و سایپا مهر استفاده خواهیم کرد، گفت: من تا پایان نیم فصل رقابتهای لیگ آزادگان هدایت تیم سایپای شمال را برعهده داشتم و به دلایل شخصی نتوانستم در شمال بمانم و باید به تهران باز می گشتم.