بیمه جانبازان خراسانی و خانواده هایشان برقرار شده است

هدایت الله نواب به دنبال شکایت جانبازان خراسان رضوی و انعکاس آن در این خبرگزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: سازمان جهاد کشاورزی با وجود عدم تخصص به موقع بودجه نسبت به عقد قراداد بیمه پوشش کامل هزینه های درمان جانبازان و افراد تحت تکفل آنها از اول خرداد ماه امسال اقدام کرده است.

گفتنی است، عده ای از جانبازان خراسان رضوی مدعی شده بودند، بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با جلوگیری از تمدید بیمه تکمیلی دو هزار و 700 خانوار ایثارگر باعث افزایش مشکلات آنان شده است.

جمعی از این جانبازان در گفتگو با مهر اعلام کرده بودند که از اول خرداد امسال بنیاد شهید و امور ایثارگران گفته است که به دلیل نبود ردیف اعتباری، ایثارگران باید به سازمانی که شاغل بوده اند مراجعه و از امکانات مجموعه خود استفاده کنند و در پی این اقدام، سازمان جهاد کشاورزی استان نیز از پرداخت هزینه بیمه تکمیلی امتناع کرده است.

این جانبازان با بیان اینکه هزینه های سرسام آور دارو آنها را به شدت تحت فشار قرار داده است گفته بودند که مراجعه آنها به استانداری هم نتیجه ای در برنداشته و خواستار توجه مقامات کشوری به این معضل شده بودند.