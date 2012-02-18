کارگاه آموزشی کنسرسیوم صادراتی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان از بر گزاری کارگاه آموزشی کنسرسیوم صادراتی خرما آبزیان، صنایع دستی، ترانزیت و حمل و نقل در اوایل اسفندماه امسال خبر داد.

عبدالمجید عبدلی زاده با اعلام این خبر اظهارداشت: به منظور فرهنگ سازی، ترویج و ایجاد توسعه کنسرسیون صادراتی در استان این سازمان یک دوره آموزشی با محوریت خرما، آبزیان، صنایع دستی، ترانزیت و حمل و نقل با هماهنگی سازمان توسعه و تجارت ایران در مورخ دو لغایت چهار اسفندماه سال جاری به مدت سه روز در محل ساختمان شماره یک سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان برگزار می شود.

تونل ۱۷ شهریور از سه اسفند بسته می شود

به منظور تعمیر سیستم روشنایی تونل ۱۷ شهریور باند برگشت واقع در کیلومتر 103 محور بندرعباس – حاجی آباد - سیرجان مسدود می شود.

راه و ترابری هرمزگان علت بسته شدن تونل 17 شهریور را عملیات تعمیر روشنایی اعلام کرد و گفت: این تونل از سوم تا پانزدهم اسفند به مدت 13روز بسته می شود.

رانندگان می توانند در این مدت از تونل راهدار فداکار به صورت رفت و برگشت تردد کنند.

برگزاری انتخابات سالم و با حضور گسترده وظیفه همه است

این مطلب را معاون استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان در جلسه مسئولان کمیته های ستاد انتخابات استان عنوان کرد

گل محمد بامری وظیفه مجریان، ناظران، بازرسان و سایر عوامل و دست اندر کار امر برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را اجرای قانون، سلامت انتخابات و حضور حداکثری و گسترده مردم دانست.

وی با تقدیر از زحمات دست اندرکاران برگزاری امر انتخابات، تلاشها، پیگیریها و اقدامات انجام شده توام باآرامش و تفاهم مثبت ارزیابی و اظهارامیدواری کرد روند موجود تا پایان انتخابات استمرار داشته باشد.

بامری رعایت اصی بی طرفی را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: هیچ مسئولی حق ندارد له یا علیه کاندیدایی اظهار نظر داشته باشد اما این وظیفه را دارد که مردم را به حضور گسترده در انتخابات دعوت کند.

در این جلسه مسئولان کمیته ها بر فراهم بودن زیرساخت ها ارتباطی و امکانات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات تاکید کردند.

آبشیرین کن سه هزار مترمکعبی "سیریک" هرمزگان بهره برداری می شود

طی سال آینده پروژه آبشیرین کن با ظرفیت سه هزار متر مکعب در شبانه روز در شهر سیریک بهره برداری می شود.

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی آب و فاضلاب هرمزگان از احداث یک دستگاه آبشیرین کن با ظرفیت سه هزار متر مکعب در شبانه روز در شهر سیریک خبر داد و گفت: این پروژه با هدف تامین آب مورد نیاز شهرهای سیریک و گروک، توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی در دست اجراست که پیش بینی می شود در سال 91 به بهره برداری برسد.

امین قصمی افزود: طی یکسال گذشته عملیات اجرایی احداث خط انتقالی به طول هفت کیلومتر، احداث و اصلاح 20 کیلومتر شبکه توزیع آب در شهر سیریک و دو دستگاه مخزن به ظرفیت های هزار و پنج هزار متر مکعب به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین انجام مطالعات شبکه توزیع آب گروک که هم اکنون در دست مطالعه است و اصلاح بیش از 50 کیلومتر از شبکه های توزیع این دو شهر از جمله برنامه های آتی آبفای هرمزگان طی برنامه پنجم توسعه است.

اعزام کاروان راهیان نور اداره کل بهزیستی هرمزگان

کاروان راهیان نور اداره کل بهزیستی هرمزگان در قالب چهار کاروان به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.

در راستای ارتقای فرهنگ بسیج، مقاومت و مشارکت در فعالیت های فرهنگی نظام و حفظ روحیه ایثار، 142 نفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور، تحت نظارت کانون فرهنگی قرآن و عترت اداره کل بهزیستی هرمزگان صبح شنبه به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

اعضاء کاروان اعزام به مناطق جنگی جنوب کشور را کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان، ادارات بهزیستی شهرستانها و دانشجویان مرکز علمی کاربردی بهزیستی هرمزگان تشکیل می دهند که به مدت پنج روز با هدف زنده نگه داشتن آرمان های شهیدان و امام راحل (ره ) عازم مناطق جنگی شدند.

از برنامه های فرهنگی این اردو ، بازدید از مناطق جنگی، برگزاری مسابقات فرهنگی خاطره نویسی و روایت دوران دفاع مقدس است.

تمبرهای "شمیم خدمت" در کیش رونمایی شدند

تمبرهای پروژه های کیش (شمیم خدمت)، در سی وسومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رونمایی شدند.

در همایش بزرگ شمیم خدمت که با حضور مهندس بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، علیرضا عامری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، علیدادی امام جمعه کیش و جمع کثیری از مردم و مسئولان منطقه برگزار شد، به منظور معرفی دستاوردهای این سازمان در سال جاری، چهار تمبر یادبود با طرح هایی از پروژه های به بهره برداری رسیده این منطقه رونمایی شدند.

این تمبرها با طرح میدان غدیر، مجتمع تفریحات و ورزشهای دریایی کیش و جشنواره های کیش در 200 هزار قطعه چاپ شده اند، این تمبرها انحصاری سازمان منطقه آزاد کیش بوده و توسط شرکت پست منتشر شده اند و قیمت درج شده هرقطعه 260 تومان است.

تمبرها علاوه بر کاربرد آن در ارسال پاکات و محمولات نقش سفیر هر کشور یا هر منطقه را نیز ایفا می کند، مرسولات پستی در تمام نقاط جهان یک علامت مشخصه در شناساندن فرهنگ، دانش و معرفت هر جامعه ای نیز دارا هستند لذا تمام کشورها تلاش می کنند در طراحی تمبرهای خود بهترین آثار هنری، طبیعت، سازه ها و بناهای مشهور خود را درج کنند، به همین دلیل کلکسیون های تمبر از گرانبها ترین مجموعه های هنری نیز محسوب می شوند.

سازمان منطقه آزاد کیش نیز در طراحی این تمبرها تلاش داشته تا با معرفی پروژه ها و برنامه های جذاب کیش، ضمن معرفی بعد گردشگری این جزیره اهتمام ایرانیان در عمران و آبادانی میهن اسلامی را به نمایش بگذارد.