چین از همه پرسی قانون اساسی در سوریه حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "شای جون" در سخنانی در این باره گفت: چین از برنامه های بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای یک همه پرسی پیش از انتخابات پارلمانی در این کشور به منظور حل بحران بوجود آمده، حمایت می کند.

جون گفت: ما امیدواریم که همه پرسی درباره قانن اساسی و انتخابات پارلمانی به شیوه ای مداوم و باثبات انجام شود.

معاون وزیر خارجه چین افزود: تجربه چین نشان می دهد که یک کشور بدون ثبات نمی تواند توسعه یابد و ما از دولت بشار اسد، مخالفان و گروههای مسلح می خواهیم تا فوراً خشونت‌ها را کنار بگذارند.

اعلام موضع چین و روسیه درباره اصلاحات در سوریه درحالی است که ایالات متحده پیشتر با صدور بیانیه ای این اصلاحات را "مضحک" توصیف کرده بود.