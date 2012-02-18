شش میلیون مسافر به شهرستان فردوس سفر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جوان پیش از ظهر شنبه در جمع اعضای ستاد تسهیلات نوروزی خراسان‌ جنوبی در بیرجند، اظهار داشت: شهرستان فردوس به دلیل موقعیت جغرافیایی و جاذبه های فرهنگی و گردشگری از جمله آبگرم معدنی در طول سال میزبان مسافران زیادی از داخل و خارج از استان است.

وی قرار گرفتن شهرستان فردوس در مسیر جاده ‌های اصلی کشور را یکی از عوامل اصلی عبور مسافر از این منطقه عنوان کرد و بیان داشت: همچنین طی سال گذشته بالغ بر میلیون مسافر در این شهرستان تردد داشته ‌اند.

جوان تعداد مسافران نوروزی این شهرستان در سال جاری را دو میلیون و 350 هزار مسافر برشمرد و افزود: از این تعداد 324 هزار نفر در ایام نوروز در شهرستان فردوس اقامت داشته ‌اند.

وی با اشاره به اینکه با وجود امکانات جمعیت هلال احمر استان تا حدودی مشکلات اماکن اقامتی از جمله آبگرم معدنی شهرستان مرتفع شده است، تصریح کرد: این در حالی است که هنوز در ورودی امامزادگان با کمبود چادر مواجه هستیم.

توزیع 12 هزار جلد کتابچه راهنما بین مسافرین نوروزی فردوس

جوان با بیان اینکه هم اکنون این شهرستان نیازمند 300 تخته چادر در ورودی امامزادگان است، اظهار داشت: به دلیل حجم زیاد مسافر در این شهرستان باید اعتبارات ویژه ای به فردوس برای رفع مشکلات اقامت و اسکان و بهداشت مسافران در نظر گرفته شود.

وی وضعیت جاده فردوس بشرویه را از دیگر مشکلات مسافران نوروزی برشمرد و افزود: علیرغم دو بانده شدن این جاده، باز هم نیازمند اصلاح بوده و در این راستا اداره کل راه و ترابری استان باید اقدام کند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان فردوس از توزیع 12 هزار کتابچه راهنمای شهرستان فردوس بین مسافران نوروزی سال جاری خبر داد و گفت: به دلیل حجم زیاد مسافران توزیع این تعداد کتابچه کم بوده که برای نوروز 91 باید تمهیدات بیشتری در این راستا اندیشیده شود.