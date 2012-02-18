صادقیان نماینده بدمینتون قم در جام بین المللی فجر شد

حامد شعبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در این دورره از رقابت های بین المللی بدمینتون گرامیداشت دهه مبارک فجر و سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، ورزشکاران 25 کشور جهان حضور دارند.



وی ادامه داد: در واقع این مسابقات بیست و دومین دوره رقابت های بین المللی بدمینتون جام فجر محسوب می شود که نگاهی به کشورهای خارجی شرکت کننده و همچنین بدمینتون بازان داخلی حاضر در مسابقات نشان از سطح بالا و کیفیت مطلوب آن دارد.



حضور 95 بدمینتون باز در جام بیست و دوم فجر



دبیر هیئت بدمینتون قم افزود: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون بدمینتون کشورمان، رقابت های بین المللی دهه فجر که هر ساله به مناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برپا می شود امسال میزبان 35 بدمینتون باز زن و 60 بدمینتون باز مرد از 25 کشور جهان خواهد بود.



وی با اشاره به تیم های خارجی شرکت کننده در این دوره از پیکارهای بین المللی بدمینتون جام فجر در کشورمان، ابراز داشت: بدمینتون بازانی از کشورهای مطرح اندونزی، ترکیه، نروژ، اتریش، هند، فرانسه، پرو، افغانستان، یونان، ژاپن، دانمارک و ترکمنستان از جلمه شرکت کنندگان در این جام هستند.



شعبانیان اظهار داشت: این در حالی است که آفریقای جنوبی، کانادا، مالزی، اوگاندا، عراق، مراکش، مکزیک، اسلواکی، نیجریه، سریلانکا، سوریه، آذربایجان و فیلیپین کشورهایی هستند که برای این دوره از رقابت های جام فجر به کشورمان آمده اند.



موفقیت بدمینتون باز قمی در انتخابی تیم ملی



وی تصریح کرد: بعد از برگزاری رقابت های رنکینگ بدمینتون کشور در بهمن ماه به میزبانی هیئت بدمینتون استان قم که با شناخت نفرات برتر به منظور شرکت در رقابت‌های بین المللی جام فجر همراه بود، محسن صادقیان از قم نیز توانست با نظر مثبت کادر فنی تیم ملی به عنوان عضو تیم ملی بدمینتون جوانان کشورمان جواز حضور در جام فجر را به دست بیاورد.



دبیر هیئت بدمینتون قم عنوان داشت: صادقیان جوان با استعداد بدمینتون قم در حالی حضور در پیکارهای بین المللی جام فجر را تجربه می کند که در این رقابت ها نیکل گرتر بازیکن کانادایی با رده بندی 45 جهان، الیزابت کان و آن هالد جنسن از یونان، ساشینا ویگنز واران بدمینتون باز مالزیایی الاصل از فرانسه به ترتیب با رده بندی 51، 57 و 58 از بهترین‎های این دوره از رقابت‌ها هستند.



در بخش مردان هم رودریگو پاچو کاریلو از پرو با رده بندی 67 جهان و نیلوکا کارونارانت از سریلانکا با رده بندی 69 جهان جزو بهترین‏های شرکت کننده هستند، ضمن اینکه در بخش دوبل نیز تیم‎های قدری شرکت کرده‌اند که از جمله آنها می‌تواند به تیم دوبل بانوان کانادا که رده بندی 29 جهان را در اختیار دارد و تیم دوبل مردان آفریقای جنوبی با رده بندی 53 جهان اشاره کرد.

