ضرورت انتخاب افراد خدمتگزار و دلسوز/ افراد انقلابی در برابر تهدیدات دشمن نمی لغزند

حجت الاسلام حیدر نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اصلی ترین مباحثی که در انتخابات پیش رو مطرح و ضرورت توجه به آن احساس می شود، انتخاب افراد اصلح و شایسته برای ورود به مجلس است.

وی با اشاره به ویژگی های شاخص افراد منتخب، این شاخص ها را بر مبنای سخنان امام (ره) و رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: به طور قطع ملت ایران در ارزیابی کاندیداها رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری را مد نظر قرار داده و بر این مبنا حرکت خواهند کرد.

ضرورت توجه به حسن سابقه و خدمتگزاری در انتخاب کاندیداها

این مسئول اعتقاد راسخ به نظام و تسلیم بودن در برابر قانون اساسی را یکی از اصلی ترین شاخص های کاندیداها عنوان و بیان کرد: معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی، داشتن حسن سابقه، خدمتگزار و دلسوز بودن از جمله شاخص های اصلی کاندیدها است.

حجت الاسلام نیکنام با اشاره به سایر ویژگی های کاندیداها ادامه داد: دید سیاسی عمیق در کنار داشتن بصیرت و آگاهی موجب می شود تا افراد در مواقع حساس با درک صحیح بهترین راه را انتخاب کرده و از لغزش های احتمالی بپرهیزند.

حضور پرشور توام با درک سیاسی در عرصه انتخابات ضروری است

این مسئول انقلابی بودن را از دیگر ویژگی های اساسی کامدیدعا عنوان کرد و گفت: افراد معتقد به انقلاب و آرمانهای امام (ره) هیچ گاه در برابر دشمنان تسلیم و تحت تاثیر تهدیدات و توطئه ها قرار نمی گیرند.

حجت الاسلام نیکنام در پایان بر حضور پرشور همراه با بصیرت و شعور و درک سیاسی در عرصه انتخابات تاکید کرد.