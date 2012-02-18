410 میلیارد ریال بین شهرداری های قزوین توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر: منوچهر حبیبی صبح شنبه در مراسم معارفه شهردار اسفرورین اظهارداشت: در 10 ماهه سال جاری 410 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده در بین 25 شهرداری تابعه استان به نسبت جمعیت و با نگاه کمک به شهرداریهای کوچک توزیع شده است.



وی افزود: رفت و آمد و تغییرات در مدیریت ها در دولت نهادینه شده است به نحوی که مدیریت مصونیت نداشته و میزان کار و تلاش و خدمات صادقانه و خالصانه مدیر است.

حبیبی تصریح کرد: مدیران امروزه به عنوان امانت دار بوده و باید به خوبی از بیت المال حفاظت و حراست کنند.

وی یادآور شد: تحول و نوگرایی، فکر نو، کار و تلاش بیشتر نتیجه تغییرات مثبت است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به وظیفه سنگین شهرداران اشاره کرد و گفت: شهرداران وظیفه سنگین و بزرگی را به عهده دارند چرا که مدیریت بسیار پیچیده است.

حبیبی بیان کرد: ایجاد نشاط و شادابی، شفاف سازی نحوه وصول عوارض، اطلاع رسانی به موقع؛ روان بودن ترافیک از جمله وظایف شهردار و مدیریت شهری است.

در پایان از خدمات عمویی سرپرست شهرداری اسفرورین قدردانی و تبسمی به عنوان شهردار جدید اسفرورین معرفی شد.