طلافروشی آخرین ایستگاه 2 جیب بر زن

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با وقوع سرقت های متعدد در اتوبوس های خطوط BRT و مترو سطح شهر تهران ، موضوع برای رسیدگی تخصصی در دستور کار اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

تحقیقات پلیسی کارآگاهان اداره هفدهم نشان داد که دو زن با تردد در ایستگاه های شلوغ مترو و اتوبوس سطح شهر تهران ، در زمان سوار و یا پیاده شدن مسافران اقدام به سرقت وجوه نقد و دیگر اموال باارزش همراه انان کرده اند .

در ادامه تحقیقات و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از پرونده مالباختگان مشخص شد که در تعدادی از سرقت ها ، سارقان با استفاده از رمز همراه عابر بانک ها با مراجعه به تعدادی از طلافروشی های سطح شهر تهران اقدام به خرید مقادیری طلا و جواهر کرده اند .

بلافاصله محل های خرید طلا مورد شناسایی قرار گرفت و کارآگاهان با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار زن در زمینه جیب بری به هویت نعیمه 26 ساله شدند . او پیش از این نیز در اسفند ماه سال گذشته به اتهام جیب بری در خطوط اتوبوس BRT و مترو دستگیر شده بود .

با بدست آمدن هویت دقیق یکی از سارقان ، کارآگاهان اداره هفدهم با بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی مخفیگاه نعمیه در خیابان مولوی شده و با اخذ دستور قضایی او را صبح روز 18 بهمن دستگیر کردند .

کارآگاهان در بازرسی از مخفیگاه متهم موفق به کشف تعدادی گوشی های تلفن همراه و دیگر اموال متعلق به افراد غیر شدند . مقادیری موادمخدر از نوع شیشه و همچنین آلات و ادوات استعمال شیشه نیز از این محل کشف شد .

انجام تحقیقات مقدماتی مشخص کرد که مخفیگاه متهم ، توسط همسر وی به محل خرید و فروش موادمخدر و همچنین تهیه آلات و ادوات استعمال شیشه تبدیل شده است که این فرد نیز به نام داوود 30 ساله دستگیر و تحویل پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ شد .

با انتقال نعمیه به اداره هفدهم و آغاز تحقیقات ، وی منکر هرگونه سرقت و جیب بری شد اما پس از آنکه تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته در برابر وی گذاشته شد به ناچار لب به اعتراف گشود .

او این بار خواهر شوهر خود به نام زهره 31 ساله را به عنوان همدست معرفی کرد که بلافاصله او نیز در مخفیگاهش در 20 متری منصور شناسایی و دستگیر شد. زهره نیز در بازجویی ها لب به اعتراف گشود و به ده ها فقره جیب بری در ایستگاه اتوبوس و مترو و همچنین بازارچه های محلی از قبیل چهارشنبه بازار و ... اعتراف کرد .

سرهنگ کارآگاه مهدی قزلباش - معاون مبارزه با جرایم خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : تاکنون تعدادی از مالباختگان که همگی آنها از مسافران زن خطوط اتوبوس و مترو بوده اند ، شناسایی و به اداره هفدهم دعوت شده اند . لذا از سایر مالباختگانی که در طول سال جاری بدین شیوه مورد سرقت قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای طرح شکایت و شناسایی متهمان به اداره هفدهم پلیس آگاهی واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند .

