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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

اخبار حوادث مهر؛

طلافروشی آخرین ایستگاه 2 جیب بر زن

طلافروشی آخرین ایستگاه 2 جیب بر زن

زن تبهکار که با همدستی خواهرشوهرش اموال مسافران مترو و خطوط BRT را سرقت می کردند ، نمی دانستند خرید طلا با پول های سرقتی آنها را در دام ماموران گرفتار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با وقوع سرقت های متعدد در اتوبوس های خطوط BRT و مترو سطح شهر تهران ، موضوع برای رسیدگی تخصصی در دستور کار اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

تحقیقات پلیسی کارآگاهان اداره هفدهم نشان داد که دو زن با تردد در ایستگاه های شلوغ مترو و اتوبوس سطح شهر تهران ، در زمان سوار و یا پیاده شدن مسافران اقدام به سرقت وجوه نقد و دیگر اموال باارزش همراه انان کرده اند .

در ادامه تحقیقات و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از پرونده مالباختگان مشخص شد که در تعدادی از سرقت ها ، سارقان با استفاده از رمز همراه عابر بانک ها با مراجعه به تعدادی از طلافروشی های سطح شهر تهران اقدام به خرید مقادیری طلا و جواهر کرده اند .

بلافاصله محل های خرید طلا مورد شناسایی قرار گرفت و کارآگاهان با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار زن در زمینه جیب بری به هویت نعیمه 26 ساله شدند . او پیش از این نیز در اسفند ماه سال گذشته به اتهام جیب بری در خطوط اتوبوس BRT و مترو دستگیر شده بود .

با بدست آمدن هویت دقیق یکی از سارقان ، کارآگاهان اداره هفدهم با بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی مخفیگاه نعمیه در خیابان مولوی شده و با اخذ دستور قضایی او را صبح روز 18 بهمن دستگیر کردند .

 کارآگاهان در بازرسی از مخفیگاه متهم موفق به کشف تعدادی گوشی های تلفن همراه و دیگر اموال متعلق به افراد غیر شدند . مقادیری موادمخدر از نوع شیشه و همچنین آلات و ادوات استعمال شیشه نیز از این محل کشف شد .

انجام تحقیقات مقدماتی مشخص کرد که مخفیگاه متهم ، توسط همسر وی به محل خرید و فروش موادمخدر و همچنین تهیه آلات و ادوات استعمال شیشه تبدیل شده است که این فرد نیز به نام داوود 30 ساله دستگیر و تحویل پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ شد .

با انتقال نعمیه به اداره هفدهم و آغاز تحقیقات ، وی منکر هرگونه سرقت و جیب بری شد اما پس از آنکه تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته در برابر وی گذاشته شد به ناچار لب به اعتراف گشود .

او این بار خواهر شوهر خود به نام زهره 31 ساله را به عنوان همدست معرفی کرد که بلافاصله او نیز در مخفیگاهش در 20 متری منصور شناسایی و دستگیر شد. زهره نیز در بازجویی ها لب به اعتراف گشود و به ده ها فقره جیب بری در ایستگاه اتوبوس و مترو و همچنین بازارچه های محلی از قبیل چهارشنبه بازار و ... اعتراف کرد .

سرهنگ کارآگاه مهدی قزلباش - معاون مبارزه با جرایم خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت :  تاکنون تعدادی از مالباختگان که همگی آنها از مسافران زن خطوط اتوبوس و مترو بوده اند ، شناسایی و به اداره هفدهم دعوت شده اند . لذا از سایر مالباختگانی که در طول سال جاری بدین شیوه مورد سرقت قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای طرح شکایت و شناسایی متهمان به اداره هفدهم پلیس آگاهی واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند .
 

کد مطلب 1537006

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