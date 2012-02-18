کنفرانس اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در اهواز برگزارمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست علمی- تخصصی از سوی انجمن مهندسان برق و الکترونیک شاخه خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) در شهرک نفت برگزار خواهد شد.



بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در تولید و نیروگاه، سامانه های انتقال و توزیع و مدیریت مصرف و تولید انرژی الکتریکی و انرژیهای نو از محورهای کنفرانس اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در اهواز است.

شبکه های هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی، درایو و ماشینهای الکتریکی و مبدلهای استاتیکی، تجدید ساختار و بازار برق تولیدات پراکنده، همچنین مصرف انرژی الکتریکی در تجهیزات صنعتی و خانگی و ساختمانها از دیگر اهداف تبیین شده این کنفرانس است.



نخستین کنفرانس سال 1388 با هدف مطالعه در زمینه الگوی مصرف برق برگزار شد و پس از برپایی موفق آن دومین کنفرانس اسفند سال گذشته با محورهای تولید انتقال و توزیع انرژیهای نو، بهره وری انرژی، بازار برق، قیمت گذاری، بهبود و اصلاح پروسه های صنعتی، استانداردها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجربه سایر کشورها و بررسی تطبیقی در کشورهای مختلف ادامه یافت.



با توجه به استقبال خوب شرکت کنندگان و ارائه دهندگان مقاله ها و کارگاه ها، انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه خوزستان با همکاری دانشگاه شهیدچمران وشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزاری سومین کنفرانس را برنامه ریزی کرد.



برای آشنایی دانش پژوهان و کارشناسان صنایع با آخرین فناوری ها و تحقیقات در زمینه اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی، همزمان با برگزاری کنفرانس سه کارگاه آموزشی با حضور صاحب نظران برگزار می شود.



از برنامه های جنبی این کنفرانس برپایی نمایشگاه تخصصی برای شرکت های فعال در زمینه مدیریت مصرف است.