قهرمانان اولین دوره مسابقات کشوری کارتینگ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره از مسابقات کشوری کارتینگ روتکس مکس سال 91-90، انتخابی مسابقات جهانی 2012 کشور پرتغال در حالی برگزار شد که این رشته ورزشی برای اولین بار شاهد حضور رسمی و چشمگیر تماشاگران در پیست تازه تاسیس و بین المللی کارتینگ پرند بود.

در این دوره از رقابت ها 27 راننده حرفه ای از استان های مختلف کشور در فضایی مهیج و در حضور تعداد بسیار زیاد تماشاگران و علاقه مندان در سه کلاس مختلف با هم به رقابت پرداختند.

درکلاس Junior (رده سنی نوجوانان) به ترتیب محمدحسین زرافروز، پژمان آقاجریان ودانیال بهرامی به مقام های اول تا سوم دست پیدا کردند. همچنین در کلاسSenior(جوانان)،سیدفرهادموسوی، شایان حسین پور وعلی وحیدی توانستند جایگاه اول تا سوم را از آن خود سازند. در کلاس DD2 یا همان ماشین های کارتینگ دنده ای سیدفرهادموسوی توانست رتبه اول را خود اختصاص دهد. پس از آن سیدمهیارمیرمرادی رتبه دوم و سعیدصادقی نیز در رتبه سوم قرار گرفت.

این دوره از مسابقات با توجه به استانداردهای جهانی رعایت شده در طراحی و ساخت پیست بین المللی کارتینگ پرند، به سبک رقابتهای جهانی برگزار گردید و در نهایت رضایت قابل توجه رانندگان و ناظران را به همراه داشت.