به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جلالی صبح امروز شنبه در نخستین همایش ملی "دفاع سایبری" که با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی و سازمان پدافند غیرعامل کشور در سالن همایش های وزارت کشور برگزار شد، فضای سایبر را فضای پنجم از جنگ های استراتژی بعد از فضا، هوا، زمین و دریا عنوان کرد که مفاهیم آن بسیار تهدیدآور است.

وی با بیان اینکه در جنگ امروز که مدلی از جنگ نسل چهارم است، فضای سایبر نقش بسیار تعیین کننده ای دارد، اظهار داشت: استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در اداره کشورها بسیار موثر ارزیابی می شود.

سردار جلالی با اشاره به اینکه آمارهای قرارگاه سایبری آمریکا حاکی از آن است که روزانه 55 هزار ویروس در جهان تولید می شود که بخشی از آن به حوزه امنیت تعلق دارد، اضافه کرد: اگرچه هر نوع هک و یا حمله رایانه ای تهدید نظامی محسوب نمی شود اما آمارها نشان می دهد که پیامدهای تهدید این ویروس های رایانه ای در زمینه تلفات انسانی و خسارات عمده اقتصادی نیز قابل چشم پوشی نیست.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اولویت عرصه های در معرض تهدید سایبری را در زیرساختهای کشور مربوط به حوزه انرژی، هسته ای، برق، آب و صنعت عنوان کرد و ادامه داد: کاهش آسیب پذیری ها، افزایش بازدارندگی، تداوم کارکردهای ضروری و ارتقای پایداری زیرساختهای کشور و تولید و بومی سازی نرم افزارها از جمله اهداف مدنظر سازمان پدافند غیرعامل برای مقابله با تهدیدهای فضای سایبر است.

وی با بیان اینکه امروزه شاهد آن هستیم که اشکال جدیدی از تهدید در فضای سایبر شکل می گیرد، گفت: هم اکنون 140 کشور در حال سازماندهی ساختار دفاع سایبری هستند و 22 کشور نیز این ساختار را فعال کرده اند.

سردار جلالی راه اندازی کارگروه امنیت فضای تبادل اطلاعات – افتا- را از جمله راهکارهای جلوگیری از تهدیدات فضای سایبر عنوان و بر لزوم تهیه سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور و بومی سازی نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط تاکید کرد.

وی گفت: تشکیل قرارگاه دفاع سایبری، ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص و توانمندیهای راهبردی، علمی، فناورانه و عملیاتی از جمله نقاط قوت ایران در جنگ سایبری است و چشم انداز دفاع سایبری برای 5 سال آینده کشور نیز بر ایجاد سامانه جامع دفاع سایبری و برخورداری از زیرساختهای آسیب ناپذیرو حساس و پایدار متمرکز شده است.