گروه ارزیابی معاونت آموزش متوسطه کرمانشاه از البرز بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه نظارت و ارزیابی معاونت آموزش متوسطه استان کرمانشاه، این بازدید را به نمایندگی از دفتر معاونت آموزش متوسطه وزارت مربوطه انجام داده اند.

بازدید یادشده به منظور آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و سیاستهای تدوین شده این معاونت، با محوریت

شاخصهای موافقت نامه آموزشی انجام شده است.

گروه نظارت و ارزیابی معاونت آموزش متوسطه ی استان کرمانشاه از فعالیتها و عملکردهای مرتبط با موضوع مربوطه در سطوح اداره کل، مناطق و مدارس تابعه بازدید کرده اند.



عملکرد راهداران البرز در پی بارشهای اخیر قابل تقدیر است



سرپرست اداره کل راه و ترابری استان البرز بر لزوم شناساندن وظایف و خدمات راهداران به مردم تاکید کرد و گفت: عملکرد راهداران در پی بارشهای اخیر قابل تقدیر است.

ضیایی فر ضمن مثبت ارزیابی کردن خدمات راهداری، شناساندن خدمات این قشر را لازم دانست و این امر را بسیار مهم و ضروری ارزیابی کرد.



سرپرست اداره کل راه و ترابری استان البرز همچنین به عملیاتهای اخیر راهداری که در پی بارشها و سقوط بهمن در محورهای کرج – چالوس و طالقان صورت گرفته، اشاره کرد.

این مسئول افزود: تقدیر فرمانداریها و مردم از ادارات تابعه اداره کل در این راستا نشانگر عملکرد مثبت راهداران خدوم است که قابل قدردانی است.

تجهیز نمایشگاه های تخصصی و عمومی در مرکز تربیت مربی

نمایشگاه های تخصصی و عمومی در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای که در کرج استقرار دارد، تجهیز شده است. به این ترتیب، سالنهای نمایشگاه های تخصصی و عمومی در جوار سایتهای برگزاری مسابقات تجهیز شده است که این امر به برپایی بهتر مراسم مربوطه کمک می کند. این مکانها توسط مسئولان غرفه های ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانهای شرکت کننده،‌ حامیان آموزشهای مهارتی و صنایع مختلف در سی و هشت غرفه تجهیز شده است. همچنین مکانهای یادشده از ساعت 9 صبح الی 17 عصر روز شنبه بیست و نهم بهمن ماه آماده بازدید برای عموم است. بازدید از دانشگاه بصره عراق توسط نمایندگان پردیس کشاورزی

به دعوت دانشگاه بصره عراق، هیئتی متشکل از 10 نفر از اعضای هیئت رئیسه، رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – مستقر درکرج از این دانشگاه بازدید کردند.

باقر مجازی امیری، مشاور رئیس در امور بین الملل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در این زمینه گفت: در این سفر ابتدا هیئت اعزامی از مراکز آموزشی و واحدهای پژوهشی دانشگاه بصره بازدید کرده اند.

وی ادامه داد: سپس در جلسه ای متشکل از رئیس دانشگاه بصره پروفسور صالح اسماعیل نجم و همچنین رؤسای دانشکده های کشاورزی اقتصاد، رئیس مرکز تولید نخل و سایران به بررسی موضوع همکاری های بین دو مرکز آموزشی پرداخته شد.

این مسئول افزود: به دنبال انجام اقدامات لازم، پس از بحث و تبادل نظر موضوع، این امر به امضای یک قرارداد همکاری منجر شده است.

وی گفت: امیدواریم این نوع همکاری به رشد و تعالی هر چه بیشتر دو کشور مسلمان ایران و عراق بیانجامد و شاهد شکوفایی هر چه بیشتر ارتباطات فرهنگی میان دو کشور در زمینه های علمی فرهنگی باشیم.

برگزاری گردهمایی 110 رابط فرهنگی کمیته امداد ساوجبلاغ