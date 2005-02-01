كتاب " مابعدالطبيعه، نفس، و اخلاق در تفكر قديم" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در اين كتاب افرادي كه متخصصان فلسفه و تفكر جهان قديم به حساب مي آيند در 19 مقاله سه مضمون از مضاميني را كه مورد توجه ريچارد سورابجي از متخصصان معروف تفكر باستان قرار داشته به بررسي خواهند گذاشت. به همين جهت در اين كتاب با طيفي از موضوعات از ضرورت و كيفيت گرفته تا زمان و مكان روبرو هستيم. در فصل مربوط به نفس ديدگاه افلاتون و ارسطو در باب نفس و نسبت آن با شناخت مورد توجه قرار مي گيرد. در فصل مربوط به اخلاق اما ديدگاه رواقي در مورد اخلاق ، سعادت از ديدگاه ارسطو و پيروان وي و ماهيت احساس مورد توجه قرار مي گيرد. همچنين اين نكته مورد بحث قرار مي گيرد كه اخلاق يوناني چه تأثيري بر اخلاق مدرن و جديد داشته است. در انتهاي اين كتاب هم فصلي به زندگي نامه خودنوشت سورابجي و كارهايش اختصاص يافته است.