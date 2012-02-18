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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

حسنی حلم:

بلوار دانشگاه همدان به اسم شهید "احمدی روشن" نامگذاری شد

بلوار دانشگاه همدان به اسم شهید "احمدی روشن" نامگذاری شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: بلوار دانشگاه همدان به نام بلوار شهید "مصطفی احمدی روشن" تغییر نام یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسنی حلم در این خصوص افزود: پیرو تجلیل مقام معظم رهبری از مقام دانشمند شهید هسته ای در دیدار با خانواده آن عزیز به حسب وظیفه و قدردانی از زحمات آن شهید بزرگوار بلوار دانشگاه همدان در چهارراه پژوهش به نام شهید "احمدی روشن" نامگذاری شد.

حسنی حلم اضافه کرد: شهید "مصطفی احمدی روشن" از عناصر ولایی، با فضیلت و شجاع کشور بود که توسط عوامل معاند ترور شد.

وی با بیان اینکه شهادت افتخاری است که هر کس را یارای دست یافتن به آن نیست، افزود: شهید "احمدی روشن" آگاهانه و دانسته قدم در این راه نهاده و از سرنوشت این راه آگاه بود.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان اضافه کرد: با نامگذاری یکی از خیابانهای این شهر به نام شهید والامقام، یاد این فرزند علم و دانش و پژوهش همواره در جامعه ماندگار می ماند.

کد مطلب 1537026

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