بلوار دانشگاه همدان به اسم شهید "احمدی روشن" نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسنی حلم در این خصوص افزود: پیرو تجلیل مقام معظم رهبری از مقام دانشمند شهید هسته ای در دیدار با خانواده آن عزیز به حسب وظیفه و قدردانی از زحمات آن شهید بزرگوار بلوار دانشگاه همدان در چهارراه پژوهش به نام شهید "احمدی روشن" نامگذاری شد.

حسنی حلم اضافه کرد: شهید "مصطفی احمدی روشن" از عناصر ولایی، با فضیلت و شجاع کشور بود که توسط عوامل معاند ترور شد.

وی با بیان اینکه شهادت افتخاری است که هر کس را یارای دست یافتن به آن نیست، افزود: شهید "احمدی روشن" آگاهانه و دانسته قدم در این راه نهاده و از سرنوشت این راه آگاه بود.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان اضافه کرد: با نامگذاری یکی از خیابانهای این شهر به نام شهید والامقام، یاد این فرزند علم و دانش و پژوهش همواره در جامعه ماندگار می ماند.