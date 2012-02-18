تمرکز تسهیلات فاز2 هدفمندی بر صنایع کوچک/دو معاون وزیر پیگیر ارایه ارز با نرخ دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا فاطمی‌امین در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، صنایعی تحت حمایت قرار گرفتند که شاید به طور واقعی، انرژی‌بر نبودند، اما به دلیل اینکه دولت اطمینان بیشتری به آنها بابت حمایت و پشتیبانی در اجرای قانون بدهد، تلاش شد تا چتر حمایتی وسیع‌تر باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر افزود: در فاز دوم اجرای قانون، تلاش شده تا اصلاح قیمتی به نحوی صورت گیرد تا چتر حمایتی تسهیلات و کمک‌های ناشی از اجرای قانون بر سر واحدهای صنعتی کوچک گسترانده شود.

وی تصریح کرد: صنایع بزرگ می‌توانند حرف خود را راحت‌تر به گوش مسئولان برسانند، اما واحدهای کوچک صنعتی باید مورد حمایت بیشتری در جریان اجرای فاز دوم قرار گیرند.

فاطمی‌امین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر گلایه برخی تولیدکنندگان از عملکرد بانک مرکزی در رابطه با ارایه ارز با نرخ مرجع گفت: بر این اساس دو معاونت امور اقتصادی وزیر صنعت و بازرگانی داخلی مسئولیت پیگیری ارایه ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان را عهده‌دار شده‌اند که در این میان، معاونت بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول پیگیری ارایه ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان کالاهای اساسی و معاونت امور اقتصادی نیز مسئول پیگیری ارایه ارز دولتی به واردکنندگان ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید شده‌اند.

وی اظهار داشت: جلسات هر دو روز یکبار برگزار می‌شود و البته ممکن است اوایل کار، مشکلاتی در این رابطه وجود داشته باشد، اما با پیگیری‌های لازم، حتما حل خواهد شد.

فاطمی‌امین از ارایه مشاوره‌های تخصصی برای افزایش بهره‌وری به واحدهای تولیدی متقاضی خبرداد و گفت: بیش از دو هفته اخیر همچنین 140 میلیارد تومان اعتبار به پروژه‌های بازسازی صنایع بزرگ اختصاص یافته است که از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک سپه بوده است.

وی اظهار داشت: نظام تامین مالی کشور دارای مشکلات ساختاری است به این معنا که اقتصاد کشور بیش از حد به منابع سیستم بانکی متکی است.

همچنین هادی غنیمی‌فرد، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران نیز در این نشست گفت: بودجه بخش صنعت باید شفاف و روشن باشد و مشخص باشد که منابع مالی بخش تولید در سال آینده به چه نحوی است.

وی اظهار داشت: ما از دولت پولی درخواست نمی‌کنیم، تنها تقاضای ما این است که موانع بر سر راه تولید ایجاد نشود.البته باید درها را باز کرد تا بانکهای خارجی ورود پیدا کرده و زمینه رقابت برای بانکهای داخلی نیز فراهم شود در غیر این صورت نظام بانکی ما بنگاهداری می کند و تولیدکننده باید برای مبلغ اندکی که نیاز دارد، چندین ماه دوندگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش گام دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها فردا با حضور مسئولان دولتی آغاز برگزار می‌شود.