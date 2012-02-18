کاهش شش و نیم درصدی تلفات شبکه برق/اعتراف سارقان به 102 فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس گروه مشاوره آموزش و پرورش استان همدان گفت: 25 هزار دانش آموز همدانی در آزمون تشخیص استعداد و رغبت سنجی شغلی شرکت کردند.

علیرضا همتی اظهار داشت: آزمون سراسری مشاوره ای تشخیص استعداد و رغبت سنجی شغلی (استرانگ) روز جمعه در نقاط مختلف استان همدان برگزار شد.

همتی با اشاره به اینکه این آزمون در 19 شهرستان و منطقه و در 185 حوزه برگزار شد، گفت: نتیجه این آزمون در هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد.

وی اظهار داشت: سال های گذشته این آزمون به صورت پراکنده در واحدهای آموزشی انجام شد.

همتی با بیان اینکه آزمون تشخیص استعداد، هوش و رغبت نتایجی را به مشاوران ارائه می دهد که دانش آموزان به رشته مورد علاقه خود هدایت شوند، افزود: اگر دانش آموزان در این آزمون شرکت نکنند فرم هدایت تحصیلی برای آنان تکمیل نمی شود و برای انتخاب رشته با مشکل مواجه می شوند.

640 مدرسه همدان زیر پوشش طرح نجات آب قرار دارند

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان گفت: در استان همدان 640 مدرسه زیر پوشش طرح نجات آب (داناب) قرار دارند.

محمود نقوی افزود: در این طرح حدود 72 هزار نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی استان همدان شرکت دارند.

وی با تاکید برآموزش های هدفمند در زمینه اهمیت آشنایی دانش آموزان با مصرف صحیح حامل های انرژی به ویژه آب، گفت: آموزش و پرورش و شرکت آب منطقه ای همدان باید در زمینه فرهنگ سازی و نهادینه کردن مصرف بهینه آب در بین دانش آموزان همکاری کنند.

تلفات شبکه برق همدان شش و نیم درصد کاهش یافت

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان گفت: تلفات شبکه برق استان همدان شش و نیم درصد کاهش یافته است.

حاجی رضا تیموری افزود: در سال 86 تلفات شبکه برق استان همدان 22 و نیم درصد بود که این میزان اکنون به 16 درصد رسیده است .

وی با بیان اینکه کاهش شش ونیم درصدی تلفات شبکه های برق استان همدان موجب جلوگیری از 187 میلیون کیلووات ساعت پرت انرژی شده است، گفت: در اثر جلوگیری از هدر رفت انرژی یک هزار و 350 میلیارد ریال درآمد حاصل شده که صرف اصلاح و بازسازی شبکه ها می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان اضافه کرد: کاهش تلفات شبکه های برق استان همدان تا پایان برنامه پنجم به 10 تا 12 درصد از برنامه های شرکت برق استان همدان است.

تیموری اضافه کرد: کاهش تلفات و کاهش پیک بار استان همدان ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های موجود،افزایش ظرفیت شبکه ها متناسب با نیاز مشترکان و متقاضیان جدید و استفاده از مولدهای مقیاس کوچک از برنامه های شرکت برق برای سال های آینده است.

اعتراف سارقان به 102 فقره سرقت در همدان

رئیس پلیس آگاهی همدان گفت: سارقان در بازجویی ها به 102 فقره سرقت داخل خودرو در همدان اعتراف کردند.

فرامرز به گذر در تشریح این خبر اظهارداشت: با توجه به افزایش سرقت داخل خودرو در شهرستان همدان پیگیری این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بهره گیری از منابع اطلاعاتی و اجرای طرح کنترل مجرمان سابقه دار ضمن هماهنگی با مقام قضایی و گرفتن مجوز، ماموران پلیس آگاهی موفق به دستگیری هشت متهم سابقه دار فعال در امر سرقت داخل خودرو شدند.

به گذر گفت: ماموران در بازرسی از محل اختفای سارقان، اموال مسروقه شامل دستگاه ضبط و پخش، مدارک شناسایی و تعدادی سوئیچ خودرو کشف و ضبط کردند.

وی اضافه کرد: با راهنمایی متهمان تمامی محل های سرقت شناسایی و مورد تایید قرار گرفت و شکات شناسایی و پس از تشکیل پرونده به دادسرا اعزام و با قرار صادره روانه زندان شدند.

67 درصد از کشاورزی همدانی در سامانه هوشمند ثبت نام کردند

رئیس اداره تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی همدان گفت: 67 درصد از کشاورزان و باغداران شهرستان همدان در سامانه هوشمند شناسنامه بهره بردار ثبت نام کرده اند.

محمد بحیرایی افزود: از حدود 32 هزار بهره بردار این شهرستان مشخصات 21 هزار و 33 نفر در این سامانه ثبت شده است.

وی ‍‌در خصوص لزوم راه اندازی این سامانه اظهار داشت: در برنامه ریزی های کلان، بخش کشاورزی نیازمند اطلاعات دقیق و به هنگام از تمام منابع بخش کشاورزی است که سامانه مشخصات بهره‌‌ برداران بخش کشاورزی در این راستا راه اندازی شده است.

وی گفت: استفاده از اطلاعات ثبت شده توسط کشاورزان برای برنامه ریزی تولید و تعیین الگوی کشت، تعیین میزان محصولات مختلف کشاورزی و تعیین نهادهای مورد نیاز تولید از جمله اهداف راه اندازی این سامانه است