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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

تندیس‌های یازدهمین دوره جایزه شهید غنی‌پور دوشنبه اهدا می‌شود

تندیس‌های یازدهمین دوره جایزه شهید غنی‌پور دوشنبه اهدا می‌شود

یازدهمین دوره جایزه ادبی شهید حبیب غنی‌پور اول اسفندماه اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور از ساعت 16روز دوشنبه اول اسفند ماه در تالار سوره حوزه هنری برگزیدگان خود را معرفی می‌کند.

این دوره از جشنواره بهترین‌ کتاب‌های ادبی منتشر شده در سال 1389 در 6 بخش «داستان و رمان دفاع مقدس»، «زندگینامه داستانی دفاع مقدس»، «داستان کودک»، «داستان و رمان نوجوان»، «داستان کوتاه با موضوع آزاد»، «رمان با موضوع آزاد» معرفی می‌شوند.

محمد حنیف، علی‌اصغر جعفریان و حبیب یوسف‌زاده داوران این دوره از جشنواره را در بخش دفاع مقدس تشکیل می‌دهند؛ همچنین در بخش کودک و نوجوان شکوه قاسم‌نیا، خسرو باباخانی و محمدحسن حسینی داوری آثار را بر عهده داشته‌اند.

در بخش داستان و رمان با موضوع آزاد نیز محمدعلی قربانی، محمد مهدوی شجاعی و محمدعلی قاسمی داور بوده‌اند.

یازدهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور با دبیری محمد ناصری برگزار می‌شود.

کد مطلب 1537038

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