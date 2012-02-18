ابتلا به اختلالات روانی در کشور افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد نوربالا روز شنبه در نشست خبری دومین همایش سالانه سلامت روان و رسانه اظهار داشت: بار بیماریهای روانی در کشور سیر صعودی پیدا کرده است.

وی با اشاره به مطالعه ای که در سال 78 انجام شده و نشان می‌دهد میزان شیوع بیماریها روانی در کشور 21.5 درصد است بوده است، گفت: در سال سال 87 مطالعه دیگری انجام شد که نشان می داد این آمار به 34.2 درصد افزایش رسیده که رشد 60 درصدی داشته است.

این روانپزشک ادامه داد: در سال جاری این مطالعات ادامه پیدا کرد و مشخص شد این نرخ به 35.3 درصد ارتقاء پیدا کرده است.

نوربالا تصریح کرد: تصور ما این است که انگ ‌زدن و برچسب خوردن در بیماریهای روانی باعث می‌شود مردم به موقع به متخصص مراجعه نکنند. همچنین باور اشتباه دیگر این است که مردم تصور می‌کنند ممکن است با مصرف داروهای روانی معتاد شوند.

وی ادامه داد: امیدواریم با تلاش رسانه‌ها و نشست‌های سالانه نگاه جامعه و متخصصان راجع به این اختلالات به سمتی پیش برود که این اختلالات رو به تضاید ثابت نگه داریم و روند نزولی آن را پیش رو بگیریم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: متأسفانه سلامت روان در جامعه ما به یک مطالبه عمومی تبدیل نشده است. هر گونه سیاست یا برنامه‌ای که ماحصل آن استرس، اضطراب و تنش است؛ همچنین مشخص نبودن آینده برای آحاد جامعه به وجود آورنده انواع بیماری‌ها در حوزه سلامت روان است.

وی خاطر نشان کرد: رفتارهای خلاف ‌اخلاق، قانون گریزی و قانو‌ن‌شکنی و مقصر‌ قلمداد ‌کردن دیگران باعث حل مشکلات در حوزه سلامت روان مردم نخواهد شد.