13.3 میلیمتر باران در کرمان بارید

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ورود سامانه باران زا به استان کرمان شاهد بارندگی های خوبی در سطح استان طی 48 ساعت گذشته بودیم.

حبیبی با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی در رابر صورت گرفته است گفت: میزان بارش در این شهرستان 49 میلی متر است.

وی ابراز داشت: بعد از رابر بیشترین میزان بارش به در بافت، شهربابک، زرند و کرمان رخ داده است.

وی کمترین میزان بارش را مربوط به کهنوج با 1.3 میلیمتر بارندگی دانست و افزود: سامانه بارش زا مجددا از عصر شنبه فعالیت خود را آغاز می کند و شاهد بارندگی در استان خواهیم بود.

این مسئول یادآور شد: بارندگی ها در مناطق جنوبی استان کرمان نیز از فردا، یکشنبه آغاز خواهد شد.

حبیبی تصریح کرد: میزان بارندگی ها طی 48 ساعت گذشته در بافت 32 میلی متر، شهربابک 18.6 میلی متر، زرند 14میلی متر، لاله زار و کوهبنان 11 میلی متر، شهداد 8.4 میلی متر، ماهان 7.2 میلی متر، راور 4.4 میلی متر، سیرجان چهار میلیمتر، رفسنجان وعنبرآباد 2.5، جیرفت و ارزوئیه دو میلی متر گزارش شده است.