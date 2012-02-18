جزیره آشوراده موجب جهش در گردشگری گلستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در ستاد تسهیلات سفرهای استان افزود: با توجه به نگاه سازمان حفاظت محیط زیست کشور و تاکید بر حفظ زیست محیطی این منطقه، برای سرمایه گذاری در این جزیره مجوز داده شده و بخشی از آن توسط سرمایه گذار بومی انجام می شود.

استاندار گلستان گفت: برنامه های امسال ستاد دائمی سفر در استان گلستان باید بهتر از برنامه های سالهای قبل باشد و سعی کنیم با برنامه ریزی، نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت سالهای گذشته را تقویت نماییم.

وی افزود: استقبال و سرویس دهی به مسافرین نوروزی امسال باید بهتر باشد، بطوریکه مسافرینی که این استان را یک محل گذر و توقف موقت می دانند، گلستان را به عنوان استان مقصد در سفر انتخاب کنند.

به گفته قناعت، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید با مسئولین و اعضای کمیته های 10 گانه جلسه داشته باشد و بر کارهای مثبت در ستادها و کمیته ها تاکید بیشتر داشته باشد.

رئیس ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان تصریح کرد: نباید شرایطی به وجود بیاید که برای مسافرین نوروزی چالش و مشکل ایجاد شود و مسافرین شاکی باشند.

وی ادامه داد: در طول این ایام همه باید بسیج باشند و میزبان خوبی برای مسافرین نوروزی باشیم.

استاندار گلستان تاکید کرد:‌ با توجه به این که استان گلستان در رده استان های دوم کشور در درجه بندی سفرها قرار دارد، باید شرایطی ایجاد نمائیم تا در میان استان های درجه دو هم مانند سال گذشته در رده های برتر قرار بگیریم.

قناعت در ادامه گفت: باید شاهد ماندگاری بیشتر مسافر در استان باشیم و بدون شک این ماندگاری باعث رونق اقتصادی و به حرکت در آمدن چرخ اقتصادی استان می شود.

به گفته استاندار گلستان، همه دستگاهها در کنار دستورالعمل و وظایف نوروزی خود که از ستادهای کشوری، اعلام می شود، باید در استان همکاری و اتحاد داشته باشند.

وی با اشاره به کارهای نو و مبتکرانه و جدید در ستاد دائمی سفر گلستان افزود: اگر این کارها انجام شود، بدون شک ماندگاری مسافر بیش از پیش خواهد شد.

قناعت یادآور شد:‌ در زمینه معرفی استان و معرفی جاذبه های گردشگری و توریستی گلستان، به مسافرین، رسانه و رسانه ملی، نقش اساسی و مهمی را برعهده دارند.

استاندار گلستان اظهار داشت: اگر استان بر روی آنتنهای خبری و رسانه های مختلف قرار بگیرد، بدون شک سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتری ترغیب خواهند شد تا در این استان در زمینه ای خاص و پروژه های ویژه و مهم سرمایه گذاری نمایند.

وی با اشاره به اینکه مردم گلستان بسیار با فرهنگ و شعیر هستند، تصریح کرد: مردم این استان امسال نیز میزبان و پذیرای خوبی از مسافرین خواهند بود و باید گردشگری در کشور را جدی بگیریم.