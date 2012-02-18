مرگ 111 عابران پیاده/ کاهش34 درصدی اجساد ارجاعی مرگهای غیرطبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احسان صالح افزود: 120 عابر پیاده در 10 ماهه نخست سال گذشته جان باختند که با توجه آمارهای موجود این رقم در سالجاری هشت درصد کاهش داشته است.

صالح با بیان اینکه نصب علامت توقف نزدیک خط عابر، علامت گذاری گذرگاه های عابران، استفاده از چراغ های چشمک زن و احداث پل های عابران پیاده در کاهش سوانح موثر است، افزود: اصلاح محیط پیرامون نقش به سزایی در جلوگیری از بروز اینگونه سوانح دارد.

صالح اظهار داشت: علاوه بر توجه به مفاد قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، موضوع ترویج فرهنگ تردد عابران و رانندگان از تاثیرگذارترین مباحث در افزایش سطح ایمنی عابر پیاده است.

وی بیان کرد: همانگونه که به عابر پیاده آموخته اند که در برابر حرکت هر خودرو بایستد و اجازه تردد به خودرو را بدهد، باید برای اصلاح رفتار رانندگان نیز تدابیری اندیشیده شود.

وی افزود: ارائه آموزش های لازم به رانندگان درباره چگونگی رفتار با عابر پیاده و رعایت حقوق وی و استفاده از سرعت مجاز و کنترل به موقع آن هنگام مشاهده عابر پیاده، آمار تلفات ناشی از برخورد خودرو با عابر پیاده را به کمترین میزان می رساند.

کاهش 34 درصدی اجساد ارجاعی مرگهای غیرطبیعی به پزشکی قانونی

مدیر کل پزشکی قانونی همدان همچنین از کاهش 34 درصدی اجساد ارجاعی مرگهای غیرطبیعی به این مرکز خبر داد و گفت: مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی در چند سال گذشته در استان همدان ثبت نشده است.

علی اجسان صالح ماده موثر مشروبات الکلی را اتانول، الکل اتیلیک و یا اتیل الکل نامید و اظهار داشت: این ماده سمی دو دقیقه بعد از شرب بدون تغییر با ورود از دیواره معده و روده، وارد خون می شود.

وی با بیان اینکه جذب الکل و اکسید شدن آن در بافت های بدن با آزاد شدن گرما همراه است، افزود: خون گرمای آزاد شده را با خود به پوست بدن می رساند و در نتیجه اعصابی که رگ های پوست را تنگ و گشاد می کنند آسیب می بینند و به علت گشاد شدن آنها خون بیشتری در پوست جریان می یابد و همین امر سبب قرمز شدن رنگ پوست می شود.

وی با بیان اینکه الکل غشا مخاطی معده و روده را تحریک کرده و فعالیت معمولی آن ها را مختل می سازد، گفت: در فاصله های طولانی میان نوشیدن مشروبات الکلی، احساس گرسنگی از بین می رود و مانع آن می شود که شخص غذای طبیعی و کافی بخورد در نتیجه بدن به ناچار از غذای ذخیره شده در کبد استفاده می کند و به مرور زمان، دگرگونی های خاصی در کبد روی می دهد و با جایگزین شدن چربی به جای مواد غذایی، بافت آن متورم می شود.

صالح یکی از شایع ترین علت های نارسائی کبد در کشورهای غربی را مصرف الکل دانست و افزود: الکل مقاومت کبد را در برابر سموم مختلف کم می کند و خطر ایجاد مسمومیت هارا بالا می برد.

وی افزود: مصرف الکل بسیاری از مواد غذائی و ویتامین ها مثل ویتامین B1 ، B2 ، B6 و ویتامین C را از بین می برد.

20 نفر بر اثر سوختگی در همدان جان باختند

مدیر کل پزشکی قانونی همدان در ادامه گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه نیز20 نفر در استان همدان بر اثر سوختگی جان باختند.

علی احسان صالح افزود:میزان متوفیان ناشی از سوختگی در 9 ماه نخست سالجاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته که 19 نفر بود، سه و نیم درصد افزایش یافته است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان اضافه کرد: 10 نفر از فوتی‌های ناشی از سوختگی استان همدان مرد و 10 نفر از این تعداد زن بودند.

وی اظهار داشت: بیشترین آمار مرگ ومیر ناشی از سوختگی مربوط به تیرماه با چهار فوتی و کمترین آن با یک فوتی در ماه‌های خرداد و مهر ثبت شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفت: سه مرد در آذرماه سالجاری بر اثر سوختگی جان باختند.