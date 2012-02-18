تیم ایران 3 جایزه ویژه تایوان و 2 جایزه ویژه کره جنوبی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات دکتر سید محمد تقی هاشمیان و موسسه پژوهشی تاریخ و تاریخ تمدن شرق موفق به کسب جایزه ویژه از سازمان ثبت اختراعات تایوان، امیر حسین وکیلی فرد موفق به کسب جایزه ویژه از انجمن مخترعین کره جنوبی، فریدون حسین نیا موفق به کسب جایزه ویژه از سازمان ثبت اختراعات تایوان، عبدالرضا صدیق زاده جایزه ویژه ازانجمن اختراعات تایوان ، سید محمد مهدی فضلی رامی جایزه ویژه تز آکادمی اختراعات کره جنوبی را از آن خود کردند.

تیم مخترعین جمهوری اسلامی ایران در زمینه های نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، الکترونیک، مکانیک و پزشکی و با همت بین المللی نوآوران و نواندیشان ایرانیان وابسته به موسسه پژوهشی تاریخ و تمدن شرق در مسابقات بین المللی اختراعات مالزی شرکت کردند.

همچنین اختراعات شرکت داده شده در این مسابقات و نوآوری های دانشگاهها و مراکز علمی کشورهای مختلف در مرکز تجارت جهانی پوترای مالزی به نمایش گذاشته شد.

در این مسابقات مخترعین ایرانی با عرضه 23 اختراع با مخترعینی از کشورهایی مانند کره، چین، تایوان ،عربستان، بلژیک، سوئیس، فرانسه و مالزی به رقابت پرداختند.

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی مالزی از روز 16 تا 18 فوریه (27 تا 29 بهمن ماه) در مرکز تجارت جهانی پوترای مالزی برگزار شد.

