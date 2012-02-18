برنامه هفتگی هکرهای ناشناس/ از کار انداختن شبکه امنیت انتخابات پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله سایبری هکرهای ناشناس که روز سه شنبه هفته گذشته به وب سایت شرکت Combined Systems تولید کننده گازهای اشک آور انجام گرفت، گروهی وابسته به گروه ناشناس وب "سرور کمیسیون تجارت فدرال" که میزبان وب سایتهای مختلف دولتی و مالی بود را مورد هجوم سایبری قرار دادند.

این گروه با این ادعا که حمله جدید به منظور مخالفت با معاهده بین المللی حق نشر یا ACTA بوده است، پیمانی که در سرتاسر جهان نیز به دلیل احتمال خدشه دار کردن آزادی بیان در اینترنت مورد اعتراض قرار گرفته است، به فعالیتهای سیاسی خود در سرتاسر جهان ادامه می دهد.

با این همه حملات هفته گذشته با یک پیام جدید همراه بود، هکرهای ناشناس قول داده اند که هر جمعه حمله ای جدید را علیه وب سایتهای وابسته به دولت آمریکا انجام خواهند داد تا به گفته خود دست هر سیستم شرکتی و دولتی فاسد را از اینترنت کوتاه کنند.

بر اساس گزارش وایرد، "جری آیروین" یکی از اعضای واحد ضربت ملی امنیت سایبری آمریکا می گوید وقوع چنین حملاتی از این پس رواج بیشتری پیدا خواهد کرد. به اعتقاد وی این حملات از جانب ناشناسها غیر قابل توقف هستند زیرا امنیت آنلاین در کشور از ضعف بالایی برخوردار است.

تلاش برای هک کردن سیستم کنترل آراء پوتین

از سوی دیگر گروه دیگری از هکرها تلاش داشتند تا شبکه ای وسیع از دوربینهای آنلاین که ولادیمیر پوتین برای برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری روسیه در ماه مارچ دستور راه اندازی آن را داده بود را هک کنند. پوتین که پس از انتخابات پارلمانی به اتهام تقلب در انتخابات مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود دستور داد تا 182 هزار دوربین را در 91 هزار مرکز رای گیری نصب کنند.

قرار است این دوربینها صندوقهای رای و روند شمارش آرا را در محل رای گیری به صورت آنلاین به نمایش بگذارند، اما وزیر ارتباطات روسیه به تازگی اعلام کرده که این شبکه دوربینهای آنلاین که تحت کنترل شرکتی دولتی به نام "Rostelecom" قرار دارد قربانی حمله سایبری مشهور به حملات DDOS شده است که به واسطه آن ترافیک سایت به شدت بالا رفته و شبکه از کار می افتد.

بر اساس گزارش رویترز، با این همه آسیب وارد شده به این شبکه موقتی اعلام شده است. به گفته مقامات روسی این حمله سایبری از داخل خود روسیه انجام گرفته است. روسیه قصد دارد برای شفاف سازی انتخابات خود 434 میلیون دلار را صرف راه اندازی این شبکه از دوربینهای آنلاین کند و تا کنون در حدود 54 هزار مرکز رای به این دوربینها مجهز شده اند.