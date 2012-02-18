قهرمانان رقابتهای دارت بانوان کشور معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی ، مسابقات دارت قهرمانی بانوان کشور در باشگاه ورزشی " کوشا " شهر شیراز برگزار گردید که طی آن " سونیا جرجانی " ، " زهرا شهرام نیا " و " مونس برکتی " رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند تا جواز حضور در اردوی تیم ملی بمنظور شرکت در رقابتهای آسیا – اقیانوسیه را کسب نمایند .

این رقابتها با حضور احمد اسدزاده نایب رییس فدراسیون انجمن های ورزشی و رییس انجمن دارت، فاطمه محمدی محقق و پژوهشگر این رشته ورزشی و رضا انصاری دبیر انجمن دارت ایران در شیراز برگزار شد.

در این مسابقات 49 دارت انداز زن از استانهای خراسان رضوی، گلستان، مازندران، تهران، البرز، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، قم، اصفهان، خوزستان و یزد حضور داشتند که سه نفر برتر این رقابتها به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

نکته قابل توجه، حضور پرشور بانوان برای شرکت در رقابتهای دارت قهرمانی کشور و حضور دارت انداز 70 ساله و 7 ساله در این مسابقات به عنوان شرکت کننده بود. مسابقات دارت قهرمانی آسیا – اقیانوسیه شهریور ماه سال 91 در استرالیا برگزار خواهد شد.