شناسایی 110 هزار معلول اعصاب و روان در کشور/ جنبش مناسب سازی اماکن عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی سخنگویی پیش از ظهر شنبه در بازدید از مرکز خیریه اعصاب و روان نورالمهدی در جمع مسئولان بهزیستی افزود: جنبش مناسب سازی اماکن عمومی، پارکها منازل بانک‌ها و تمامی مراکزی که معلولان به آن مراجعه می‌نمایند آغاز شده است.

وی ادامه داد: در راستای تحقق این مهم تلاش شده تا از تمامی پتانسیلهای موجود بهره گیری کنیم که از جمله آنها استفاده از سازمان‌های مردم نهاد به شمار می‌رود که در امر مناسب سازی نقش دارند.

سخنگویی اظهار داشت: در اجرای این طرح استادیوم ‌ های دارای اولویت هستند چون فعالیتهای ورزشی و ورود به اماکن ورزشی از حقوق همه شهروندان است.

مناسب سازی اماکن ورزشی کاری دشوار است

معاون توانبخشی بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه مناسب سازی اماکن برای معلولان اقدامی هزینه بر به شمار می‌رود، یادآور شد: مناسب سازی منازل مسکونی و خودرو برای معلولان نیز از دیگر اقداماتی است که اجرای آن در اولویت قرار گرفته زیرا این امر برای برای حضور توانمند معلولان در جامعه نقش موثری بر عهده خواهد داشت.

دو میلیون نفر از بهزیستی خدمات دریافت می‌کنند

سخنگویی با بیان اینکه حدود دومیلیون نفر از سازمان بهزیستی خدمات دریافت می‌کنند، یادآور شد: از این میان 500 تا 600 هزار نفر معلولیت شدید دارند و 58هزار نفر نیز از بیماران مزمن روانی هستند.

سهام، جایگزین مستمری می‌شود

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به معلولانی که دارای معلولیتی شدید هستند، گفت: برای این افراد سهام، جایگزین مستمری می‌شود و به این ترتیب خانواده وقتی مشاهده می‌کند فرزند معلولش درآمدی مستمر و از آن خود دارد او را بیش از پیش خواهد پذیرفت.

سخنگویی در بخش دیگری از سخنان خود به گسترش درمان در منزل و پرداخت حق پرستاری به خانواده‌های معلولان نیز اشاره نمود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: لزوم آماده‌سازی شغلی معلولان امری ضروری است و در صورتی که معلولان آموزشهای لازم در بعد حرفه‌ای را دریافت کنند به صورت توانمند وارد جامعه خواهند شد و نیازی به پرداخت سهم بیمه کارفرما و باج نخواهد بود و ترسی از اخراج ندارد.

450 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی از بیمه درمانی استفاده می‌کنند

سخنگویی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه450 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی از بیمه درمانی برخوردارند، گفت: اگر چه در پرداخت حق بیمه این افراد تاخیرهایی پیش آمده اما قول‌هایی برای رفع این تاخیرها و تامین منابع داده شده است.

مستمری معلولان هشت درصد رشد می‌کند

سخنگویی در ادامه اظهار داشت: در سال 91 میزان اعتبارات این سازمان رشد قابل توجهی یافته و چنانچه می‌توان به مددجویان مزده داد که در سال آینده آنها از خدمات بیشتری برخوردار خواهند شد چرا که حداقل 8 درصد مستمری معلولان افزایش م‌یابد.

وی با اعلام اینکه در همین چند روز اخیر یک و نیم میلیارد تومان برای تجهیزات معلولان قرار دادیم که جدا از بودجه سالیانه است، اظهار داشت: معتقدیم اگر این تجهیزات به موقع در اختیار معلولان قرار نگیرند تمامی خدمات ما ابتر می‌ماند.