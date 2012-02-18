نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد انعکاس واقعیات است

ذاکری پور:به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ذاکری پور ظهر شنبه در اولین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد که در تالار اجتماعات امام خمینی(ره) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه پردیس کشاورزی استان برگزار شد، اظهار داشت: پخش سریال آیینه عبرت به قصد کاهش تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر بود که نتیجه عکس در ایران داشت.

وی با اشاره به اینکه بیشترین جرم های زندان مربوط به اعتیاد است، افزود: اگر سطح آگاهی مردم در جامعه افزایش پیدا کند می تواند در کاهش اعتیاد در جامعه موثر باشد.

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا گفت: یک سوم از نوجوانان زیر بیست سال از رسانه ها استفاده می کنند و خانواده ها نیز 17 ساعت از تلویزیون استفاده می کنند بنابراین نقش رسانه در اطلاع رسانی مهم تر می شود.

ذاکری پور بر افزایش آگاهی و جلوگیری از شیوع باورهای غلط در جامعه تاکید کرد و افزود: ترک اعتیاد در ده روز، همچنین اینکه کسی که معتاد است بیمار است این باور باید از جامعه حفظ شود.

وی بهینه سازی اوقات فراغت جوانان در جلوگیری از اعتیاد مهم دانست و گفت: اختلال های روانی در دوره نوجوانی در حال افزایش است بنابراین باید توجه به این رده سنی بیشتر معطوف باشد.

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا در خصوص نقش رسانه ها در پیشگیری از اعتیاد، افزود: ارائه اطلاعات حقیقی یکی از نقش های مهم رسانه در پیشگیری از اعتیاد است.