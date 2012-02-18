به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دادستان پس از استماع دفاعیات مهآفرید خسروی در خصوص اینکه وی هیچ اطلاعی از رشوهها نداشته و شبکهای هم کار نمیکرد، گفت: طبیعی است حجم بالای رشوهها باعث شود متهم برخی از رشوهها را فراموش کند. حلقه ارتباط با مدیران بانک ملی، حلقه ارتباط با مدیران بانک صادرات و سامان، حلقه کارمندان و بسیاری از شبکههای دیگر زیر نظر مستمر آقای خسروی بودهاند به نحوی که به اعتراف کارکنان شرکت هیچکس حق آب خوردن بدون اجازه او را نداشته است.
وی افزود: متهم پرونده براساس اعترافات سایر متهمان سرمایه ملی را به نفع خود مصادره کرده بود. وی تلاش میکند خود را فعال اقتصادی زمینخورده معرفی کند.
نماینده دادستان اعلام کرد: مهافرید خسروی سلطان رشوه ایران است. هرکس با وی دست میداد مطمئن بود در این دست پولی است و این خصلت تمامی مجرمان بزرگ اقتصادی، مواد مخدر و مافیای جهان است. این متهم رشوهها و پولهایی را به برخی خیریهها واریز میکرد تا خود را مقدس جلوه دهد.
وی خطاب به متهم گفت: مهرگان امیرخسروی کجاست؟، آقای خاوری کجاست؟، آقای حسن- س کجاست؟، آقای عباس- ش کجاست؟، آقای بهروز- ب کجاست؟، همه اینها فراری هستند. معلوم است که اقداماتشان شبکهای بوده است. حتی یکی از همکاران وی به نام ایرج- ش گفته است آقای خسروی به من گفت از کشور فرار کن و تمام اتهامات را گردن بگیر. متهم خود اقرار کرده معاملات صوری را قبول دارد ولی باز هم دارد اظهارات دیگری در محضر دادگاه اعلام میکند.
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