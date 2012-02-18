  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

نماینده دادستان:

آریا سلطان رشوه ایران است/ متهم خود را فعال اقتصادی نشان می‌دهد

آریا سلطان رشوه ایران است/ متهم خود را فعال اقتصادی نشان می‌دهد

نماینده دادستان اعلام کرد: مه‌آفرید خسروی سلطان رشوه ایران است، هرکس با وی دست می‌داد مطمئن بود در این دست پولی است و این خصلت تمامی مجرمان بزرگ اقتصادی، مواد مخدر و مافیای جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دادستان پس از استماع دفاعیات مه‌آفرید خسروی در خصوص اینکه وی هیچ اطلاعی از رشوه‌ها نداشته و شبکه‌ای هم کار نمی‌کرد، گفت: طبیعی است حجم بالای رشوه‌ها باعث شود متهم برخی از رشوه‌ها را فراموش کند. حلقه ارتباط با مدیران بانک ملی، حلقه ارتباط با مدیران بانک صادرات و سامان، حلقه کارمندان و بسیاری از شبکه‌های دیگر زیر نظر مستمر آقای خسروی بوده‌اند به نحوی که به اعتراف کارکنان شرکت هیچکس حق آب خوردن بدون اجازه او را نداشته است.
 
وی افزود: متهم پرونده براساس اعترافات سایر متهمان سرمایه ملی را به نفع خود مصادره کرده بود. وی تلاش می‌کند خود را فعال اقتصادی زمین‌خورده معرفی کند.

نماینده دادستان اعلام کرد: مه‌افرید خسروی سلطان رشوه ایران است. هرکس با وی دست می‌داد مطمئن بود در این دست پولی است و این خصلت تمامی مجرمان بزرگ اقتصادی، مواد مخدر و مافیای جهان است. این متهم رشوه‌ها و پولهایی را به برخی خیریه‌ها واریز می‌کرد تا خود را مقدس جلوه دهد.

وی خطاب به متهم گفت:‌ مهرگان امیرخسروی کجاست؟، آقای خاوری کجاست؟، آقای حسن- س کجاست؟، آقای عباس- ش کجاست؟، آقای بهروز- ب  کجاست؟، همه اینها فراری هستند. معلوم است که اقداماتشان شبکه‌ای بوده است. حتی یکی از همکاران وی به نام ایرج- ش گفته است آقای خسروی به من گفت از کشور فرار کن و تمام اتهامات را گردن بگیر. متهم خود اقرار کرده معاملات صوری را قبول دارد ولی باز هم دارد اظهارات دیگری در محضر دادگاه اعلام می‌کند.

کد مطلب 1537058

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها