فرصت نقل و انتقالات رقابتهاي ليگ برتر فوتبال به اتمام رسيد

به گزارش خبرنگار " مهر" فصل نقل و انتقالات بازيكنان ليگ كه ازپايان هفته پانزدهم آغازشده بود، درپايان وقت اداري عصر امروزبه پايان رسيد.

درپايان مهلت تعيين شده باشگاهها موظف بودند نسبت به ثبت قراردادهاي خود درهياتهاي فوتبال سراسر كشوراقدام كنند وهياتها نيز ظرف مدت 72 ساعت بايد قراردادهاي مذكوررا به سازمان ليگ ارائه دهند تا روال قانوني براي صدوركارت ومجوزبازي نفرات جديد طي شود.

بنابه گفته يكي از اعضاي كميته اجرايي سازمان ليگ برتر باشگاهها تنها تا پايان وقت اداري امروزفرصت داشتند تا نسبت به ثبت قراردادهاي خود درهياتهاي فوتبال اقدام كنند وپس ازاين تاريخ هيچ درخواستي پذيرفته نخواهد شد.

وي در مورد ثبت قرارداد بازيكنان جديد با باشگاههاي ليگ برتراظهارداشت: علاوه برشاهين خيري كه ازتيم سپاهان به تيم استقلال تهران نقل مكان كرد، تيمهاي صبا باطري و شموشك نيز چند بازيكن رده اميد خود را در تيم بزرگسالان بكارگرفتند. همچنين صبا باطري قرارداد گوران ژيوادينوويچ هافبك اهل يوگسلاوي خود را درفدراسيون فوتبال به ثبت رسانده است. تيم سايپا نيز مهدي كريم بازيكن تيم اميد عراق را به خدمت گرفته است، ولي وي هنوزمجوز بازي دراين تيم را ندارد.