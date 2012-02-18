بودجه بیماریهای روانی در کشور اندک است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی ناصحی روز شنبه در نشست خبری همایش سالانه سلامت روان و رسانه" با بیان اینکه بر اساس آمار اعلامی سازمان بهداشت جهانی، شیوع اختلالات روانی در دنیا بسیار بالا بوده و از یک روند تصاعدی برخوردار است، گفت: سیر صعودی بیماریهای روانی تنها مختص کشورهای در حال توسعه نیست و کشورهای پیشرفته را نیز درگیر کرده است.

وی با اشاره به این‌که همچنین مطابق اعلام سازمان بهداشت جهانی، 40 تا 50 درصد افراد نیازمند به خدمات سلامت روان در کشورهای توسعه یافته از دریافت آن محرومند، افزود: این آمار در کشورهای در حال توسعه به 85 درصد می‌رسد.

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: تلاش در جهت افزایش آگاهی مردم از طریق برگزاری برنامه‌های آموزشی، تشکیل کمیته راهبردی سلامت روان، آموزش و رسانه، افزایش ظرفیت پذیرش و تربیت نیروهای متخصص از جمله پذیرش دستیاران روانپزشکی، طراحی و راه‌اندازی مراکز سلامت روان جامعه‌نگر و همچنین تلاش برای توسعه تختهای روانپزشکی بویژه در بیمارستانهای دولتی از جمله برنامه‌ها و سیاستهای وزارت بهداشت در راستای کاهش بار بیماریهای روانی در کشور است.



وی در خصوص تشکیل کمیته راهبردی سلامت روان آموزش و رسانه گفت: این کمیته با هدف برنامه‌ریزی در حوزه سلامت روان بزودی و طی دو تا سه هفته آینده تشکیل خواهد شد. مسئولان اجرایی وزارت بهداشت و وزارت ارشاد، اصحاب رسانه، نمایندگان مطبوعات و خبرگزاریها، اعضای هیات علمی دانشگاهها و نمایندگان انجمنهای علمی مرتبط از جمله اعضای این کمیته خواهند بود.

ناصحی ادامه داد: تلاش در جهت افزایش آگاهی مردم، مدیران و مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها از جمله اهداف اساسی تشکیل این کمیته هستند.

وی همچنین درباره طراحی و راه‌اندازی مراکز سلامت روان جامعه‌نگر گفت: کارشناسان ما در این مراکز به شناسایی افراد مبتلا پرداخته و درمانهای پیشگیرانه را در خصوص وی اجرا و بهبود حال وی را مورد پیگیری قرار می دهند. از این طریق شیوع اختلالات روانی در کشور کاهش یافته و مراجعه مردم به بیمارستانهای روانی کمتر می‌شود و در نهایت به کاهش هزینه‌های سلامت روان منجر خواهد شد.

ناصحی افزود: افزایش استرسهای اجتماعی، شیوع شهرنشینی و سست شدن پیوند‌های خانوادگی از جمله عوامل دخیل در بروز و شیوع این اختلالات هستند و به نظر می‌رسد تا 20 سال آینده نیز ادامه داشته باشند.



ناصحی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی برعلت حذف روانشناس بالینی از نسخه جدید پزشک خانواده اظهار کرد: در نسخه 01 پزشک خانواده که طی سالهای گذشته اجرا می‌شد، روانشناس بالینی حضور داشت که وظیفه آموزش، پیگیری وضعیت آنها و بازتوانی بیماران را برعهده داشت اما متاسفانه در نسخه 02 پزشک خانواده نقش روانشناس بالینی کمرنگ و تنها به عنوان مشاور در نظر گرفته شده است.

مدیر کل سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به محوریت موضوعی همایش سالیانه سلامت روان و رسانه که باورهای نادرست در مصرف داروهای روانپزشکی است، گفت: از جمله عوامل مربوط به اختلال روان، تغییرات زیستی است که منجر به بروز علایم روانی می‌شود، به همین خاطر دارو نقش بسزایی در بهبود وضع این بیماران دارد.

ناصحی در پاسخ به پرسشی مبنی بر بودجه در نظر گرفته شده برای سلامت روان در سال آینده عنوان کرد: بودجه سلامت روان متمرکز نیست و در وزارت بهداشت پراکنده است با این حال با توجه به بار ناشی از بیماریهای روانی بودجه اندکی است.