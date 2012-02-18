تخلفات نامزدهای انتخابات در شیراز مستندسازی می شود

جواد زرین کلاه در گفتگو با خبرنگارمهر با تاکید بر اینکه هرگونه فعالیت انتخاباتی خارج از چهارچوب قانون جرم است در خصوص ارسال پیامک از طریق نامزدهای انتخابات برای مردم، افزود: قانون مباحث مجاز و نوع تبلیغات را برای داوطلبان مشخص کرده و غیر از این موارد هرگونه رفتار دیگر تخلف محسوب می شود.

وی ادامه داد: نظارت بر رفتار داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شیراز به شدت انجام می شود و هیچگونه رفتار متفاوت با قوانین مورد تائید قرار نمی گیرد.

فرماندار شیراز افزود: قانون انتخابات واضح و روشن است و داوطلبان شهر شیراز باید این قوانین را رعایت کنند.

زرین کلاه با بیان اینکه توجه به رفتارهای انتخباتی باید اولویت اول باشد، تصریح کرد: تاکید همگان بر حفظ حرمتها است که در این میان داوطلبان شیراز باید اخلاق انتخابات را رعایت کنند.

فرماندار شیراز با اشاره به اینکه تمامی افراد حاضر در انتخابات مورد تائید نظام هستند، گفت: مردم فرد مورد نظر خود را انتخاب می کنند و داوطلبان نیز باید به این انتخاب احترام بگذارند.

زرین کلاه یادآور شد: با نظر هیئت اجرایی برای تمامی مسئولان ستادهای انتخاباتی شهرستان شیراز دوره های آموزشی برگزار می شود.

وی ادامه داد: زمانیکه مسئولان ستادهای انتخاباتی توجیه شوند به طور یقین شاهد کاهش تخلفات خواهیم بود.

فرماندار شیراز با اشاره به اینکه تخلفات ثبت شده در تایید صلاحیت نامزد های نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شیراز تاثیر گذار خواهد بود، گفت: تخلفات و رفتارهای خارج از قانون داوطلبان ثبت می شود و هیئت نظارت این موارد را در تائید صلاحیت ها لحاظ می کند.