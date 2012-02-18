دفاع از مبانی حقوق اسلامی تلاش اصحاب قلم را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، عشقلی قاسمیان سورنی ظهر شنبه در نشست قضات محاکم تجدید نظر استان افزود: امروز حقوق بشر از سوی کشورهای استکباری به عنوان ابزاری بر علیه برخی کشورها به منظور اعمال فشار استفاده می شود.

وی با بیان اینکه باید همه دست اندرکاران برای مقابله با این تهدیدها مهیا باشند گفت: برای مقابله با هر تهدید، شناخت کافی از وضعیت موضوع، ضروری است.

وی با بیان اینکه امروز دنیای استکبار در عرصه های حقوقی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی، جنگ تمام عیاری علیه اسلام و جمهوری اسلامی به راه انداخته است از اصحاب قلم و پژوهشگران خواست با تمام قوا وارد میدان شوند و با قلم فرسایی از مبانی فرهنگی و حقوق اسلامی ما دفاع کنند.

قاسمیان در ادامه به تغییر نگاه غرب و اسلام در مسایل حقوق بشری اشاره کرد و افزود: نگاه غرب به بشر صرفا به طبیعت انسان است در حالیکه نگاه دین به بشر فطری است و همین تفاوت نگاه است که برداشتها را متفاوت می کند.