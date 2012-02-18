نظارت برای جلوگیری از گران فروشی لوازم خانگی در قم

غلامرضا تفتی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: از آنجایی که لوازم خانگی کالاهایی وارداتی است، افزایش قیمت دلار موجب افزایش قیمت بخشی از کالا ها شده است.



وی ادامه داد: در نتیجه برخی از اقلام لوازم خانگی گران‌تر از قیمت سابق و برخی دیگر با کاهش قیمت مواجه بوده است.



برخی از اقلام لوازم خانگی در قم افزایش یافته است



وی با اشاره به اینکه یخچال و ماشین لباس شویی با افزایش قیمت مواجه بوده است افزود: لوزام خانگی کوچک نیز افزایش قیمت داشته اند.



رئیس اتحادیه لوازم خانگی قم با اشاره به اینکه در جهت عرضه لوازم خانگی مشکلی وجود ندارد افزود: تنها مشکل درفروش لوازم خانگی افزایش قیمت آن‌ها بوده است که مسئولان در حال پیگیری در جهت رفع این مشکل هستند.



مردم در خرید لوازم خانگی عجله نکنند

وی گفت: از آنجایی که ممکن است بعضی از کسبه و کارخانه جات قصد سوء استفاده از شرایط فعلی را داشته باشند به مردم توصیه می‌کنیم که در خرید لوازم خانگی عجله نکنند.



وی بیان کرد: ‌چنانچه دولت سیاست خود را اعمال کند و بدون هیچ ممانعتی ارز در اختیار واردکنندگان کالا قرار دهد قیمت بسیاری از اقلام لوازم خانگی کاهش پیدا خواهد کرد.



تفتی با اشاره به اینکه اتحادیه لوازم خانگی بر فروشگاه‌های فروش لوازم خانگی نظارت دارند افزود: اتحادیه، قیمت لوازم خانگی و عدم عرضه را بررسی می‌کند وهمچنین به شکایات رسیده نیزرسیدگی خواهد کرد.