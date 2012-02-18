گسترش همکاریهای فرهنگی با مرکز تحقیقات اسلام شناسی کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر، طی این دیدار که در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کانادا و با حضور دکتر شهرام ناهیدی استاد اسلام شناسی مرکز مذکور برگزار شد، "پاتریک برودور"رئیس مرکز تحقیقات اسلام شناسی کانادا در مورد فعالیت های این مرکز و روند تأسیس آن در دو سال گذشته توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: این مرکز که در دانشگاه مونترال و در دانشکده مستقر است عملا فعالیت خود را از دو سال قبل در حوزه مطالعات اسلامی آغاز کرده است.

محمدی، رایزن فرهنگی ایران نیز پس از ارائه توضیحاتی در مورد همکاری های علمی دانشگاهی و ارتباطاتی که هم اکنون با برخی دانشگاه ها از جمله سایمون فریز، کنکوردیا، مک گیل و کارلتون اتاوا وجود دارد، بر این نکته تاکید کرد که گسترش همکاری های مراکز علمی جمهوری اسلامی ایران با تحقیقات اسلام شناسی کانادا می تواند موجب تقویت بیشتر برنامه های مطالعاتی این مرکز نوپا باشد.

در ادامه وی برقراری ارتباط مستقیم با مراکز دانشگاهی و مطالعاتی اسلام شناسی کشورمان و مرکز تحقیقات اسلام شناسی کانادا، تامین بخشی از کتب مورد نیاز کتابخانه مرکز مذکور، برقراری همایش های علمی مشترک، تبادل گروه های علمی و ... را از جمله برنامه های حمایتی عنوان کرد.