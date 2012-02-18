به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سولقانی رئیس کمیته فنی فدراسیون اسکی در نشست خبری که صبح امروز شنبه در محل این فدراسیون برگزار شد ضمن بیان ای مطلب اظهار داشت: نماینده فدراسیون جهانی اسکی بهار سال گذشته به ایران آمد و مسیرهایی که در آن می بایست بازسازی و توسعه صورت گیرد را مورد بازبینی قرار داد به طوریکه ما در فصل تابستان و پاییز توانستیم موانع را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه تیم ملی در پیست بین المللی اسکی مستقر شده و زیر نظر سرمربی خود تمریناتشان را ادامه می دهد، گفت: دو شب گذشته طی جلسه ای که با اعضای تیم ملی داشته ایم آمادگی آنها را در حدود 80 درصد برآورد می کنیم.

وی همچنین در ادامه در خصوص گرانی وسایل و تجهیزات پیست اسکی دیزین گفت: من به عنوان کسی که 13 سال عضو تیم ملی اسکی بوده ام به شما می گویم که نه تنها هزینه این پیست برای ورزشکاران گران نیست بلکه شاید برای ادامه و توسعه این رشته ورزشی بسیار ناچیز باشد.

وی ادامه داد: همه امکانات پیست از جمله بالابرها و ماشین آلات آن باید از کشورهای دیگر وارد شود و این خود هزینه سرسام آوری را به ما تحمیل می کند.

سولقانی با بیان اینکه یک نفر با پرداخت تنها 30 هزار تومان ورودی می تواند از امکانات این پیست استفاده کند، گفت: گردشگرانی که تنها بخواهند از مناظر طبیعی دیدن کنند و اسکی نکنند می توانند با 10 هزار تومان به پیست دیزین بیایند.

رئیس کمیته فدراسیون اسکی با انتقاد از مسئولان کشور گفت: متأسفانه هیچ کمکی به ورزش مخصوصا ورزش اسکی نمی شود، به طوریکه سال گذشته هزینه تهیه گازوئیل حدود 16 تومان بود که الان باید 150 تومان بپردازیم و هزینه جانبی دیگر نیز از جمله هزینه برق و گاز جای خود.

بنابراین با توجه به این هزینه ها حداقل ما باید امسال هزینه استفاده از پیست اسکی را به 50 هزار تومان افزایش می دادیم در حالیکه تنها 17 درصد بلیط خود را گران کردیم.

وی با بیان اینکه از زمانیکه برف می آید مشکلات فدراسیون اسکی شروع می شود، گفت: محور شمشک به دیزین که نبض پیست بین المللی اسکی دیزین است، به دلیل کج سلیقگی برخی مسئولان هم اکنون بسته است و علاقمندان باید به جای طی 52 کیلومتر 150 کیلومتر را برای رسیدن به این پیست طی کنند.

وی افزود: وقتی هم که رئیس فدراسیون نزد مسئولان مربوطه می رود تا درخواست باز کردن این محور را ارائه دهد آنها می گویند دخالت نکنید.