مکانهای اطلاع رسانی سفرهای نوروزی گلستان تجمیع شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر شنبه در ستاد تسهیلات سفرهای استان افزود: ایجاد فضاهای متمرکز جهت اطلاع رسانی و ارائه خدمات به مردم، نیاز به هماهنگی دارد که دبیرخانه دائمی ستاد باید سریعتر نسبت به انجام این امور،‌ اقدام کند.

وی خواستار نصب بیشتر تابلوهای اطلاع رسانی در سطح شهرها و جاده های استان برای مسافرین نوروزی شد.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت:‌ در همه طول سال به خصوص ایام نوروز، نظافت سرویس های بهداشتی و حاشیه راه های اصلی و فرعی جدی گرفته شود.

وی افزود: همه دستگاه ها بعد از برگزاری شش سال، وظایف خود را به خوبی آگاه هستند، اما باید برخی مسائل به خصوص نظافتی جدی گرفته شود.



به گفته وی، در شهرها شهرداری ها، در روستاها دهیاری ها و در حاشیه راه ها، دستگاههای مربوطه، باید از دپوی زباله ها که چشم اندازی نازیبا ایجاد می کنند، خودداری نموده و با متخلفین برخورد کنند.



وی تصریح کرد:‌ متاسفانه سال گذشته در بازدیدهای سرزده ای که داشتیم، وضعیت نظافت سرویس های بهداشتی برخی مناطق بین راهی زیاد مناسب و در شان و خور استان گلستان نبود که همان موقع تذکرات لازم داده شد و اگر امسال در بازدیدها نیز این مساله مشاهده شود، با مسئولین مربوطه برخورد جدی خواهیم داشت.



قائم مقام ستاد تسهیلات سفر استان ادامه داد: نظافت پارک ها و سرویس های بهداشتی پمپ بنزین ها نیز باید جدی گرفته شود و نظارت بیشتری در روز بر آنها صورت گیرد و حتی باید مایع دستشوئی نیز در تمام سرویس های بهداشتی موجود باشد.