انتخابات بدون هیچ شائبه و تخلفی برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر شنبه در جلسه آموزش و هماهنگی کمیته فناوری اطلاعات با کاربران مستقر در شعبات اخذ رأی، افزود: ملت ایران با حضور حداکثری خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در 12 اسفندماه برگزار می شود، امید دشمن را به یأس و ناامیدی تبدیل خواهد کرد.

وی انتخابات را نمادی از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش خواند و بیان داشت: انتخابات از جمله مصادیق مردم سالاری دینی در کشور است، که با پیروزی انقلاب اسلامی این جایگاه عینیت یافت.

این مسئول اجرای مبانی اصلی جامعه را با پیروزی انقلاب بر پایه اسلام گرایی دانست و ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران با سه شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید که این پیروزی، استقلال و آزادی مردم ایران را تحقق بخشید و بعد از آن نیز جمهوریت با رأی و مشارکت مردم، اسلامیت و در راستای مبانی اسلامی در کشور معنا گرفت.

وی عنوان کرد: اگرچه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمن برای ایجاد چالش در این نظام مقدس ترفندها و دسیسه های زیادی را پیش کشید تا در روند اهداف نظام خدشه ایجاد کند، ولی حتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز با وجود حمایت فتنه گران داخلی، موفق به این کار نشد.

قاسمی فرزاد بیداری و بصیرت را ملاک و معیاری برای خنثی کردن اهداف شوم دشمن دانست و افزود: ملت ایران با اتحاد، همبستگی، اعتقاد و پیروی از ولایت فقیه و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و خطی مشی از فرمایشات آن رهبر فرزانه با توکل بر خداوند همچون حماسه پرشکوه 22 بهمن، حضوری پرشور در انتخابات داشته و نشان خواهند داد که پای انقلاب و آرمانهای امام راحل و ولایت فقیه مقتدرانه ایستاده اند.