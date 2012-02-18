نوسانات نرخ ارز چالش اصلی همه تولیدکنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، نوید ایزدپناه در جمع خبرنگاران در رابطه با نوسانات نرخ ارز و تاثیر این موضوع بر فعالیت تولیدکنندگان داخلی گفت: نوسانات نرخ ارز در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد؛ اما متاسفانه نبود ابزارهای مالی و سرمایه‌ای در بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، مشکلات تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی را دو چندان کرده است.

عضو هیات مدیره شورای گاز و لوازم خانگی افزود: یکی از مشکلات موجود در شرایط فعلی، واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی است؛ چراکه با مشکلات به وجود آمده برای نقل و انتقالات ارزی و گشایش ال سی، خرید مواد اولیه از طریق واسطه‌ها انجام شده و به موجب آن، قیمت تولید افزایش و محصولات با قیمت‌های بالاتر وارد بازار می‌شوند.

وی تصریح کرد: بخش زیادی از این فشارها، بر دوش مصرف‌کنندگان است و البته در نهایت قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش می‌یابد.

ایزدپناه افزود: محصولات داخلی توانایی رقابت در بازارهای جهانی را دارند؛ اما دولتمردان با حمایت از تولیدکنندگان و اعمال سیاست‌های مالی و سرمایه‌ای می‌توانند مشکلات مصرف‌کننده و تولیدکننده را برطرف کنند.

وی تصریح کرد: با اعمال تحریم‌ها، امکان تامین مواد اولیه مرغوب دشوار شده و به موجب آن سهم بازار صادرات ما از ده به چهل درصد تقلیل یافته است و ترکیه به عنوان بزرگترین رقیب ما در بازارهای جهانی، به دلیل داشتن ابزارهای مالی و سرمایه‌ای با نرخ بهره 2 درصد وارد بازارهای جهانی شده و توانسته سهم قابل توجهی از بازارهای هدف را از آن خود کند.

عضو هیئت مدیره شرکت استیل البرز، گردش مالی سالانه این شرکت را درحدود 100 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برنامه ما برای سال آینده افزایش میزان فروش و رساندن این مبلغ به رقم 150 میلیارد تومان است که با افزایش سبد کالایی و تولید محصولات و ظروف آشپزخانه می توانیم سهم بازار قابل توجهی را از آن خود کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ابزارهای مالی و سرمایه‌ای مانند جریان تنفس یک کالبد هستند، اظهار داشت: محصولات ما به کشورهای اروپایی، مجموعه کشورهای عربی و خاور دور صادر می‌شد که اما هم اکنون این مشکلات تنفس ما را در این بازارها مشکل و فعالیت های بازاریابی را مختل کرده است.

عضو انجمن صنفی صنایع گاز و لوازم خانگی ایران گفت: با راه‌اندازی خطوط جدید تولید سینک ظرفشویی، ظرفیت تولید 40 درصد افزایش یافته و محصولات با فاصله کیفی بسیار بالایی نسبت به محصولات قبلی تولید می شوند. این درحالی است که امتیاز تولید نخستین سینک‌های شیشه‌ای در دنیا که پیش از این امکان نصب بر روی کابینت‌های ایرانی را نداشتند، در اختیار ما بود اما متاسفانه به برخی کشورهای اروپایی واگذار شد، اما هم اکنون با تولید ورود نسل جدید کابینت‌های آشپزخانه به بازارهای داخلی، سینک‌های شیشه‌ای به زودی به صورت انبوه تولید و وارد بازار می‌شود.