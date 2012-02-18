5000 مجوز اشتغال خانگی در خراسان جنوبی صادر شد

عابدین محمدی در گفتگو با مهر، با اشاره به صدور پنج هزار و 800 مجوز برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی در استان، اظهارداشت: از این تعداد تاکنون دو هزار و 500 نفرجهت اخذ تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند.

وی میزان تسهیلات مشاغل خانگی ابلاغ شده به استان در سال جاری را 27 میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: سقف این تسهیلات سه میلیون تومان برای هر نفر است که از این طریق پیش بینی می شود 9 هزار فرصت شغلی در استان فراهم شود.

محمدی اضافه کرد: طی برآورد انجام شده هم اکنون سه هزار و 200 ظرفیت خالی برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی در استان وجود دارد.

سهم تسهیلات خوداشتغالی استان 19 میلیارد تومان در سال جاری

وی اشتغال را یکی از دغدغه های اصلی مسئولان در سال جاری عنوان کرد و افزود: در این راستا همچنین تسهیلات خوداشتغالی به استانها تخصیص یافته و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که طی فرصت باقی مانده این تسهیلات برگشت داده نشده و 100 درصد در استان جذب شود.

وی با بیان اینکه امسال 190 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و صندوق مهر امام رضا(ع) محمدی استان پرداخت می شود، اظهارداشت: تاکنون این میزان تشهیلات به چهار هزار و 966 متقاضی پرداخت شده است.

شکایت 940 کارگر از کارفرمایان خود در استان

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در ادامه با بیان اینکه تعداد شکایات کارگری در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 نفر افزایش داشته است، افزود: تعداد شکایات در سال گذشته 895 نفر بوده که در سال جاری به 940 نفر افزایش یافته و این رقم به تناسب شغل ایجاد شده، طبیعی است.

وی در خصوص تعداد بیمه دشدگان استان در سال جاری، تصریح کرد: تعداد کارگران بیمه شده استان در سال گذشته 68 هزار نفر بودند که تا پایان آذرماه سال جاری به بیش از 74 هزار نفر افزایش یافته است.

محمدی با اشاره به عملکرد این نهاد در سال جاری، بیان کرد: تاکنون سه هزار مورد بازرسی ادواری و 625 مورد بازرسی موردی از واحدهای تولیدی و خدماتی در سطح استان انجام شده است.

شناسایی 150 زن کارگر سرپرست خانوار در استان

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از شناسایی 150 زنان کارگر سرپرست خانوار در سطح استان خبر داد و گفت: این تعداد از مزیت بیمه برخوردار بوده و برای شناسایی سایر زنان کارگر سرپرست خانوار به واحدهای تولیدی استان فراخوان شده است.

وی در خصوص سهام عدالت کارگران در سطح استان نیز، اظهار داشت: بالغ بر پنج هزار و 500 نفر از کارگران فصلی و موقت استان برای دریافت سهام عدالت شناسایی شدند، که اطلاعات آنان برای اختصاص سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع شده است.

کمبود منابع بانکی مشکل پیش روی اشتغال استان

محمدی به اهم مشکلات پیش روی ایجاد اشتغال در استان اشاره کرد و ادامه داد: مهم ترین مشکل استان در زمینه اشتغال کمبود منابع بانکی بوده که این موضوع در سفر چهارم هیئت دولت به استان پیشنهاد شده و مقرر شد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی چهار هزار میلیارد ریال به منابع بانکی استان کمک کنند که هنوز این تسهیلات محقق نشده است.

به گفته وی همچنین با توجه به مصوبات سفر چهارم هیئت دولت به استان مقرر شد، دوره بازپرداخت تسهیلات طرح های کوچک اقتصادی و زودبازده تا 10 سال محاسبه شود.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به استفساریه مجلس شورای اسلامی در مورد مشاغل سخت و زیان آور، یادآور شد: برای افرادی که در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می کنند به ازای هر سال خدمت در این مشاغل 1.5 سال بیمه لحاظ شده و این قانون در حال اجرا است.