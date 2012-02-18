6 بازرس ویژه انتخابات در گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور استاندار و دبیر هیئت بازرسی نهمین دوره انتخابات گلستان ظهر شنبه در جلسه هیئت بازرسی انتخابات افزود: بازرسان ویژه افراد مستقل و مورد تأیید هیئت بازرسی استان هستند که دارای تجربه بالا و آشنا به مصالح جامعه هستند.

محمدعلی نوبخت اظهار داشت: آشنایی به قوانین کشور، آشنایی به افکار عمومی، رازداری، هوش و زکاوت بالا، اعتماد به نفس و عدم اعمال نظرات شخصی در ارائه گزارش و واقع بینی و بی طرفی از خصوصیات بارز بازرسیا ویژه است که با تعامل و جدیت، باید به دنبال پیشگیری از بروز تخلف باشند.

وی عنوان کرد: جمع آوری اطلاعات و اخبار ، تجزیه و تحلیل اخبار واصله، کنترل فرایند انجام کار، رصد و ارائه گزارش کاندیداها و تجزیه و تحلیل فضای انتخاباتی حوزه فعالیت از وظایف اصلی بازرسین ویژه است.

نوبخت اعلام کرد: هیئت بازرسی استان به صورت جدی همه موارد را رصد کرده و در صورت مشاهده و یا گزارش هرگونه تخلف انتخاباتی با متخلفین برخورد قاطع خواهد کرد.

در پایان این جلسه بازرسین ویژه انتخابات استان به شرح ذیل احکام خود را دریافت کردند: علیرضا حسنی به عنوان بازرس ویژه حوزه انتخابیه اصلی گرگان، محمدرضا فاطمی به عنوان بازرس ویژه حوزه انتخابیه اصلی گنبدکاووس، عبدالصمد کیایی به عنوان بازرس ویژه حوزه انتخابیه اصلی کردکوی.



محمود نوری به عنوان بازرس ویژه حوزه انتخابیه اصلی علی آباد، سید محمد حسینی به عنوان بازرس ویژه حوزه انتخابیه اصلی مینودشت و حسین رادمهر به عنوان بازرس ویژه حوزه انتخابیه اصلی رامیان.