ارائه مشاوره درباره تکریم اهالی فرهنگ از وظایف شورای ارزشیابی است

مجتبی رحماندوست از اعضای کمیته تخصصی امور فرهنگی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران درباره این کمیته به خبرنگار مهر گفت: نه این کمیته جدید است و نه من به تازگی عضو آن شده‌ام. اگر خبر جدیدی مبنی بر انتصاب اعضای کمیته منتشر شده، احتمالا به این دلیل است که مدت زمان فعالیت اعضای قبلی به پایان رسیده بود.

وی ادامه داد: البته افرادی که در حکم جدید نام آنها آمده است، اکثراً از افراد قبلی این کمیته هستند، ولی در بین آنها نام‌های جدید هم به چشم می‌خورد.

این نویسنده و پژوهشگر با اشاره به اینکه اعطای مدارک و مدارج هنری به اهالی فرهنگ یکی از فعالیت‌های کمیته است، بیان کرد: قانون مدون و با جزییاتی موجود است که بر اساس آن افرادی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند، اگر شامل آن مفاد شوند می‌توانند درخواست خود را برای دریافت مدرک بالاتر از سطحی که در حال حاضر دارند به کمیته ارائه کنند.

رحماندوست در پایان گفت: یکی دیگر از کارهایی که این شورا می‌تواند انجام دهد، ارائه نظر کارشناسی و مشورتی برای تکریم و حمایت از اهالی فرهنگ است و همچنین اگر حمایت‌هایی قرار باشد از این افراد صورت گیرد نظر کمیته می‌تواند راهگشا باشد.